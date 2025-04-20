Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов?

С распадом СССР кинематограф оказался в сложной ситуации: он лишился государственной поддержки и интереса.

Финансирование кино стало уделом людей, далеких от искусства. Частные студии начали производить низкобюджетные боевики и комедии, где главными героями стали бандиты, мечтающие о лучшей жизни, и интеллигенция, пытающаяся адаптироваться к новым условиям.

В середине 90-х коммерсанты утратили интерес к массовому производству фильмов, и ситуация начала меняться. Кино стало сниматься реже, но качество значительно возросло. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните фильмы того времени.

1) Что натворил медведь в фильме "Особенности национальной охоты"?

А) Выпил всю водку

Б) Сломал охотничье ружье

В) Порвал штаны генералу

2) Когда за обитателями свалки должны были прилететь инопланетяне в фильме "Небеса обетованные"?

А) Когда выпадет голубой снег

Б) Когда солнце станет зеленым

В) Когда пойдет фиолетовый дождь

3) Какую песню исполнила Катя Афонина в финале фильма "Ворошиловский стрелок"?

А) "Подмосковные вечера"

Б) "Одинокая гармонь"

В) "Колокольчики мои"

4) Как называлось казино, в котором сорвал куш советский агент Фёдор Соколов — герой фильма "На Дерибасовской хорошая погода..."?

А) "Эльдорадо"

Б) "Алмазный Джек"

В) "Золотой Дюк"

5) Почему героям фильма "Утомленные солнцем" пришлось прервать отдых у реки?

А) Началась гроза

Б) Началась учебная газовая атака

В) У Маруси случился солнечный удар

Правильные ответы:

1. — А) Выпил всю водку

2. — А) Когда выпадет голубой снег

3. — Б) "Одинокая гармонь"

4. — В) "Золотой Дюк"

5. — Б) Началась учебная газовая атака



