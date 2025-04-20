Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов?

Финансирование кино стало уделом людей, далеких от искусства. Частные студии начали производить низкобюджетные боевики и комедии, где главными героями стали бандиты, мечтающие о лучшей жизни, и интеллигенция, пытающаяся адаптироваться к новым условиям.
В середине 90-х коммерсанты утратили интерес к массовому производству фильмов, и ситуация начала меняться. Кино стало сниматься реже, но качество значительно возросло. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните фильмы того времени.
1) Что натворил медведь в фильме "Особенности национальной охоты"?
А) Выпил всю водку
Б) Сломал охотничье ружье
В) Порвал штаны генералу
2) Когда за обитателями свалки должны были прилететь инопланетяне в фильме "Небеса обетованные"?
А) Когда выпадет голубой снег
Б) Когда солнце станет зеленым
В) Когда пойдет фиолетовый дождь
3) Какую песню исполнила Катя Афонина в финале фильма "Ворошиловский стрелок"?
А) "Подмосковные вечера"
Б) "Одинокая гармонь"
В) "Колокольчики мои"
4) Как называлось казино, в котором сорвал куш советский агент Фёдор Соколов — герой фильма "На Дерибасовской хорошая погода..."?
А) "Эльдорадо"
Б) "Алмазный Джек"
В) "Золотой Дюк"
5) Почему героям фильма "Утомленные солнцем" пришлось прервать отдых у реки?
А) Началась гроза
Б) Началась учебная газовая атака
В) У Маруси случился солнечный удар
Правильные ответы:
1. — А) Выпил всю водку
2. — А) Когда выпадет голубой снег
3. — Б) "Одинокая гармонь"
4. — В) "Золотой Дюк"
5. — Б) Началась учебная газовая атака