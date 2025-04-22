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Собравшаяся замуж Бородина отказалась от детей

Собравшаяся замуж Бородина отказалась от детей
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Ксения Бородина сделала громкое заявление о детях.

Известная телеведущая Ксения Бородина заявила, что главное на свадьбе – это желания жениха и невесты, а не то, что говорят родственники или как "принято".

По словам Бородиной, молодожены сами должны решать, каким будет их праздник, ведь именно они вкладывают в него свои силы, время и деньги. Она даже призналась, что на своей собственной свадьбе, которую планирует с блогером Николаем Сердюковым, может отказаться от традиционного крика "Горько!".

Но, пожалуй, самое горячее обсуждение вызвали слова Ксении о детях на свадьбах. Теледива отказалась от детей на торжестве, поскольку считает, что маленьким гостям не место на "взрослом празднике", где люди хотят отдохнуть и повеселиться. Многие в соцсетях тут же разделились на два лагеря: одни поддержали Ксению, говоря, что это личное дело каждой пары, другие же возмутились и заявили, что свадьба – это семейный праздник, и дети должны быть рядом.

Напомним, что Ксения Бородина сейчас вовсю готовится к своей собственной свадьбе. Судя по всему, ее торжество будет как раз в духе новых взглядов – никаких скучных традиций и навязанных правил. Ведь, как правильно заметила Ксения, мы живем в современном мире, где каждая пара может сама решать, как отмечать свой самый важный день.

Шоу-бизнес в Telegram

22 апреля 2025, 16:20
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets

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