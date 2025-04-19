Тест: насколько хорошо вы помните деликатесы из советских фильмов?

Советские фильмы всегда отличались яркими сценами, где еда занимала особое место.

На экране мы наблюдали, как герои наслаждаются шашлыком или с аппетитом отламывают ножки у курицы. Эти моменты не только подчеркивали атмосферу дружбы и праздника, но и вызывали у зрителей ностальгические воспоминания о семейных застольях.

Если вы хотите проверить свои знания о кулинарных моментах советского кино, попробуйте пройти данный тест. Но помните: лучше сделать это после плотного обеда, чтобы не испытывать соблазн перекусить во время увлекательного задания.

1. Что Ольга Рыжова из "Служебного романа" добавляет в салат, от чего он получается еще вкуснее?

А) Грецкие орехи

Б) Морковь по-корейски

В) Тертое яблоко

2. Что дебоширу Феде из "Операции "Ы" чуть не забыли дать на обед на стройке?

А) Салат

Б) Бутерброд

В) Компот

3. Какое блюдо так не понравилось Ипполиту в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"?

А) Заливная рыба

Б) Кровяная колбаса

В) Телячий язык

4. Что каждое утром получали на завтрак герои фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей"?

А) Овсянку

Б) Тосты

В) Вареные яйца

5. Про какое блюдо рассказывал мнимый Доцент из "Джентльменов удачи", чем чуть себя не выдал?

А) Жареная рыба

Б) Картошка в мундире

В) Манная каша

6. Какая самая редкая и деликатесная икра была на столе Ивана Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

А) Черная

Б) Баклажанная

В) Красная

7. Что ел Пацюк в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки"?

А) Вареники

Б) Пельмени

В) Клецки

Правильные ответы:

1. — В) Тертое яблоко

2. — В) Компот

3. — А) Заливная рыба

4. — А) Овсянку

5. — Б) Картошка в мундире

6. — Б) Баклажанная

7. — А) Вареники