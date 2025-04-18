Боярский экстренно госпитализирован с жуткими увечьями после инцидента на сцене

Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая, произошедшего во время его выступления в Санкт-Петербурге.

По информации, опубликованной телеграм-каналом 112, актер оступился на сцене и упал с высоты около трех метров. Падение произошло в ходе спектакля, что стало настоящим шоком как для зрителей, так и для коллег.

В результате падения Боярский получил серьезные травмы. Медицинские эксперты подтвердили наличие переломов грудных позвонков, а также ушибов, что требует внимательного лечения и реабилитации. Сразу после инцидента артисту была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего его срочно доставили в одну из местных больниц для дальнейшего обследования и лечения.

Пока что информация о состоянии здоровья Михаила Боярского остается ограниченной. Врачи проводят все необходимые исследования, чтобы определить степень травм и выработать план лечения.

Ранее Боярский сделал неожиданное заявление о своих музыкальных предпочтениях в кругу друзей. Артист откровенно признался, что не поет для своих близких.

Эти слова вызвали удивление у общественности, поскольку многие поклонники привыкли видеть Боярского как яркого исполнителя, готового делиться своим талантом с окружающими. По словам певца и актера, он исполняет свои знаменитые хиты только в профессиональной среде — во время съемок фильмов или репетиций театральных постановок.