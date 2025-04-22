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Вторник 22 апреля

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Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США

Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США
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Сын Кристины Орбакайте удивил публику.

Музыкант Никита Пресняков, покинувший Россию после начала специальной военной операции в 2022 году, наплевал на традиции Запада и устроил русскую гулянку в США. Сын Орбакайте провел пасхальные выходные в Соединенных Штатах, устроив пикник с шашлыками. Снимки с празднования были опубликованы супругой артиста, Аленой, в ее личном блоге.

Внук известной певицы Аллы Пугачевой отметил Пасху в кругу друзей. Компания выбралась на природу, где они готовили шашлыки и исполняли популярные русские песни. Подписчики жены Преснякова увидели в таком времяпрепровождении нотки тоски по родине, отметив, что именно так в России традиционно проводят праздничные дни с приходом теплой погоды.

Известно, что Никита Пресняков переехал в США с целью продвижения своей музыкальной карьеры. В настоящее время он выступает со своей группой на небольших площадках и исполняет кавер-версии на известные хиты 90-х годов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что внуки Аллы Пугачевой поссорились из-за разногласий во взглядах на выбор места жительства. По данным источника из близкого окружения семьи артистки, Никита Пресняков и Дени Байсаров, оставшийся в России, практически не поддерживают общение.

Шоу-бизнес в Telegram

22 апреля 2025, 18:40
Никита Пресняков. Фото: Youtube / @muz_loft
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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