Цискаридзе сообщил о тяжелой болезни: Месяц провел в жутких муках

Николай Цискаридзе приоткрыл завесу своего прошлого. Артист балета поделился шокирующей историей о тяжелой болезни, которая чуть не стоила ему жизни.

В программе "Сегодня вечером" на Первом канале он рассказал о том, как в юности оказался в больнице с серьезным диагнозом. По словам Николая, если бы не профессионализм врачей и их своевременная помощь, его жизнь могла бы закончиться трагически.

Цискаридзе провел целый месяц в больнице, где проходил сложное лечение. В это же время в той же клинике находился сын знаменитого актера Жерара Депардье, который страдал от аналогичного заболевания. К сожалению, медики не смогли спасти молодого человека, и он скончался из-за развития гангрены. Эта трагедия оставила глубокий след в душе Николая, который осознал всю серьезность своей ситуации.

"Доктор сказал мне, что я один из немногих счастливчиков, кому удалось избежать осложнений", — признался артист. Чтобы спасти жизнь Цискаридзе, врачи провели десять операций. В это непростое время к нему в палату приходил священник, который оказал ему духовную поддержку. "Он причастил меня, и на следующий день температура спала. Я месяц провел в жутких муках, но это стало поворотным моментом в моей жизни", — поделился артист.

Несмотря на все испытания, Николай не только выстоял, но и вернулся к своим любимым занятиям. В этом году он принял решение снова выйти на сцену после десятилетнего перерыва. Недавно Цискаридзе получил приглашение участвовать в спектакле "Кабала святош".