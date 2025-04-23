Обвиненный в инфоцыганстве Нагиев сделал громкое заявление

Дмитрия Нагиева начали вновь активно обсуждать после того, как актер стал вести курсы актерского мастерства в Объединенных Арабских Эмиратах.

Многие пользователи сети начали обвинять его в инфоцыганстве, предполагая, что он использует свои занятия исключительно для получения прибыли. В ответ на эти обвинения Нагиев сделал громкое заявление, выразив свое недовольство подобными высказываниями.

"Когда читаю, что меня называют инфоцыганом, это вызывает у меня слезы. Я не против денег, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно ради наживы", — отметил он.

Дмитрий подчеркнул, что его занятия не направлены на обогащение, а скорее на желание поделиться опытом с молодыми артистами. По его словам, основная часть доходов от курсов уходит на покрытие расходов, связанных с перелетами и проживанием в Дубае.

Актер рассказал о финансовой стороне своих курсов: "У нас на занятиях двадцать человек. Если умножить это число на стоимость обучения и вычесть затраты на перелеты в бизнес-классе, питание и проживание, то становится очевидно, что я не так уж и много зарабатываю". Нагиев отметил, что ему приятно проводить время на солнце и у моря, однако он не ожидал, что занятия будут приносить значительный доход.

Артист также добавил, что получает предложения вести курсы в России при высших учебных заведениях, но пока не готов к этому шагу. Он объяснил, что хочет сосредоточиться на качестве обучения и не спешит расширять свою деятельность.