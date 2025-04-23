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Среда 23 апреля

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Обвиненный в инфоцыганстве Нагиев сделал громкое заявление

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Дмитрия Нагиева начали вновь активно обсуждать после того, как актер стал вести курсы актерского мастерства в Объединенных Арабских Эмиратах.

Многие пользователи сети начали обвинять его в инфоцыганстве, предполагая, что он использует свои занятия исключительно для получения прибыли. В ответ на эти обвинения Нагиев сделал громкое заявление, выразив свое недовольство подобными высказываниями.

"Когда читаю, что меня называют инфоцыганом, это вызывает у меня слезы. Я не против денег, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно ради наживы", — отметил он.

Дмитрий подчеркнул, что его занятия не направлены на обогащение, а скорее на желание поделиться опытом с молодыми артистами. По его словам, основная часть доходов от курсов уходит на покрытие расходов, связанных с перелетами и проживанием в Дубае.

Актер рассказал о финансовой стороне своих курсов: "У нас на занятиях двадцать человек. Если умножить это число на стоимость обучения и вычесть затраты на перелеты в бизнес-классе, питание и проживание, то становится очевидно, что я не так уж и много зарабатываю". Нагиев отметил, что ему приятно проводить время на солнце и у моря, однако он не ожидал, что занятия будут приносить значительный доход.

Артист также добавил, что получает предложения вести курсы в России при высших учебных заведениях, но пока не готов к этому шагу. Он объяснил, что хочет сосредоточиться на качестве обучения и не спешит расширять свою деятельность.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 03:42
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

На кастинг в Москве съехались молодые таланты со всех уголков страны – от Калининграда до Владивостока.
Владимир Коробка знают все кухню "Фабрики".
Стас Пьеха стал звездой благодаря "Фабрике звезд-4".
Влад Соколовский и Рита Дакота, его беременная жена. Они - бывшие "фабриканты".
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Виктор Дробыш подошел к кастингу очень ответственно.
Иные предпочитали брать не голосом, но эпатажем.
Дмитрий Нагиев вел самые популярные музыкальные проекты страны. Но "Новая фабрика звезд" обойдется без него - на съемках был двойник.
В 2014 году Анатолий Цой появился в проекте "Хочу к Меладзе". Профессиональное жюри высоко оценило вокальные способности Толи. Вскоре родился мужской квартет MBAND.
С момента объявления о запуске "Новой Фабрики звезд"на "МУЗ-ТВ" получили более 15 тысяч заявок, а на финальном кастинге собрались лучшие претенденты на участие в новом сезоне.
Денис Клявер с интересом смотрел на будущих звезд и вспоминал начало своей карьеры.

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