Меган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно

Меган Маркл столкнулась с негативной реакцией после своего недавнего появления на бродвейском шоу.

Супруга принца Гарри столкнулась с травлей, когда прибыла в Нью-Йорк в сопровождении кортежа из четырех автомобилей, включая полицейскую машину без опознавательных знаков. Это событие произошло в прошлый четверг и стало темой горячих споров среди пользователей Сети.

По данным издания Page Six, Меган привлекла внимание не только своим выбором места, но и мерами безопасности, которые были приняты для ее защиты. В составе охраны, как сообщается, находились бывшие агенты Секретной службы, а в полицейском автомобиле — два детектива. Два других внедорожника использовались как отвлекающие маневры для папарацци, что также вызвало критику.

Инсайдеры из мира папарацци отметили, что такие меры безопасности были "абсолютно ненормальными и чрезмерными". По их словам, даже такие звезды, как Тейлор Свифт, которые являются одними из самых высокооплачиваемых артистов, обычно обходятся меньшим количеством охраны, используя всего две машины. Другие знаменитости, такие как Ким Кардашьян и Бейонсе, зачастую передвигаются на одном автомобиле и не требуют полицейского сопровождения.

Эта ситуация подняла вопрос о том, насколько оправданы такие меры безопасности для публичного человека. Стоит отметить, что в данный момент принц Гарри находится в Лондоне, где продолжает работать над восстановлением охраны для своей семьи в Великобритании. Напомним, что герцогов Сассекских лишили государственной охраны в 2020 году после того, как они отказались от выполнения королевских обязанностей.