Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай

Лера Кудрявцева в резкой форме высказалась о фигуре Аланы Мамаевой, которая привлекла внимание зрителей своей чрезмерной худобой. Это произошло в последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Бывшая жена известного футболиста продолжает вызывать беспокойство среди поклонников, которые заметили, что ее вес стал предметом обсуждения в социальных сетях. Алана сама не раз делилась своими переживаниями по поводу внешности. Она постоянно стремится достичь идеала, который, по ее мнению, требует дальнейшего снижения массы.

"Давай не обманывай. Булки она любит", — уличила модель во лжи Кудрявцева.

Говоря о состоянии Мамаевой, ведущая отметила, что у нее складывается впечатление, будто гостья весит всего 32 килограмма. Это, по мнению, по мнению Кудрявцевой, является крайне низким показателем для женщины с ростом 178 сантиметров. Лера выразила свою обеспокоенность, а также желание "пожалеть и накормить" Алану.

Сама модель при этом утверждает, что ест разнообразные продукты, включая мучные изделия. Однако ее подруга Мария Погребняк добавила, что даже несмотря на это, как только вес Аланы увеличивается хотя бы на два килограмма, она начинает паниковать. Это приводит к тому, что она отказывается фотографироваться и страдает от комплексов.