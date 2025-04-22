Тест: насколько хорошо вы помните советскую драму "Раба любви"?

Советская драма "Раба любви" погружала зрителей в мир творческой богемы времен немого кино.

Изначально задуманная как ретрокомедия, лента претерпела значительные изменения после замены режиссера Рустама Хамдамова на Никиту Михалкова. Это событие кардинально изменило концепцию фильма, превратив его в глубокую драму о судьбах русской интеллигенции в эпоху перемен.

Финал фильма также был переписан уже во время съёмок. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните знаковую картину поколения.

1. Приезда какого актера ждала вся съемочная группа?

А) Максакова

Б) Вильского

В) Канина

2. Как звали мужа актрисы Вознесенской?

А) Андрей

Б) Алексей

В) Владимир

3. Сколько денег получал сценарист за сценарий?

А) 15 рублей

Б) 30 рублей

В) 50 рублей

4. Что случилось с голосом Канина?

А) Простудился

Б) Переболел ангиной

В) У него с рождения такой голос

5. Какой фильм снимали Южаков и Калягин в Марфино?

А) "Евгений Онегин"

Б) "Преступление и наказание"

В) "Война и мир"

Правильные ответы:

1. — А) Максакова

2. — В) Владимир

3. — Б) 30 рублей

4. — А) Простудился

5. — В) "Война и мир"