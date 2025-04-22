"Это провокация!": Волочкова гневно отреагировала на слухи об отмене пышной свадьбы дочери

26 апреля в Санкт-Петербурге состоится свадьба единственной дочери балерины Анастасии Волочковой – 19-летней Ариадны. Приготовления идут полным ходом. Но вдруг в прессе появилась информация, что пышное торжество отменено...

По словам Елены Николаевой, новой жены бывшего мужа Анастасии Волочковой, Ариадна не ищет славы и шумихи, поэтому пышной свадьба не будет. Мол, просто роспись и венчание. Балерина с возмущением узнала про эти слухи и дала "Дни.ру" официальный комментарий.

"Подобные заявления – это провокация, – говорит Анастасия Юрьевна. – Кому-то из зависти просто очень не хочется, чтобы эта свадьба состоялась. Вот и распускают слухи. Особенно странно, что про это говорит жена моего бывшего мужа, который навсегда останется всего лишь бывшим мужем Анастасии Волочковой. Эта женщина не имеет никакого отношения к моей дочери, она ей не мачеха – при живой-то матери! – как пишет пресса. У нее есть своих двое детей, вот пусть занимается их воспитанием, их свадьбами, а с торжеством моей дочери я сама разберусь".

По словам Волочковой, Арианда уже в Петербурге, подготовка к торжеству идет полным ходом. "Моя мама помогает в организации, я тоже постоянно на связи", – подчеркнула балерина. При этом организацию свадьбы она совмещает с выступлениями – за день до торжества выступит перед военными, а сразу после свадьбы вернется в Москву, где уже на следующий день выйдет на сцену с шоу "Одержимость".

"В Тронном зале особняка Мясникова журналистов и камер не будет, – сообщила Волочкова. – Мы хотим там устроить красивое семейное торжество – с джаз-бендом, шоу-программой, которую готовит сама Ариада. Если бы мне нужна шумиха, я бы позвала туда репортеров, но они будут только на улице, и в 15.30, до сбора гостей, я выйду к ним на интервью. Подчеркну еще раз: свадьба состоится, вопреки всем слухам и сплетням".

Волочкову удивляет информация, что торжество обойдется якобы в 10 миллионов. "Я не знаю, откуда СМИ это берут, – сказала балерина. – Могу лишь сказать, что все пройдет изысканно, стильно, красиво, достойно!"