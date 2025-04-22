Мама Тимати уколола его бывшую, прославившуюся коварной разлучницей

Симона Юнусова вызвала шквал обсуждений своим заявлением.



Симона Юнусова, популярный блогер и мать известного рэпера Тимати, вызвала бурное обсуждение в сети своим недавним ответом на вопрос подписчика. В своем микроблоге, где она регулярно делится моментами своей жизни, Симоне задали вопрос об ее отношении к певице Алсу.



Ответ Юнусовой, известной своей прямотой, оказался лаконичным: она заявила, что не может иметь определенного отношения к незнакомому человеку, но находит Алсу симпатичной. Казалось бы, нейтральный комментарий не должен был вызвать ажиотаж, однако интернет-пользователи увидели в нем скрытый смысл.

Многие фанаты предположили, что таким образом мама Тимати уколола бывшую возлюбленную своего сына, Анастасию Решетову. Поводом для таких выводов послужили недавние слухи, когда Решетову подозревали в романе с бизнесменом Яном Абрамовым. Хотя сама Алсу в своих интервью не называла конкретного имени коварной разлучницы, ее намеки были расценены публикой как прозрачные указания на Анастасию.

Стоит напомнить, что Анастасия Решетова в прошлом году столкнулась с волной критики и кибербуллинга на фоне этих слухов. В откровенном интервью стилисту Алеко Надиряну модель призналась, что переживала сложный период и считает случившееся своеобразным уроком. Решетова подчеркнула, что мнение близких для нее важнее, чем интерпретации незнакомых людей в сети.

Развод Алсу и Яна Абрамова после 18 лет брака стал громким событием. Певица в интервью отмечала, что в браке часто жертвовала своими интересами ради супруга, что, по ее мнению, стало ошибкой. Она также подчеркивала важность диалога в отношениях.