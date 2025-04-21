Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением

Кейт Миддлтон приняла неожиданное решение, которое вызвало беспокойство среди поклонников.

В этом году принцесса Уэльская и ее супруг не будут присутствовать на традиционном пасхальном выезде с королевской семьей. Это известие стало настоящим шоком для многих, так как Кейт и Уильям на протяжении многих лет были постоянными участниками этих мероприятий.

Как сообщает издание People, король Чарльз, королева Камилла и другие члены королевской семьи соберутся в Виндзорском замке на пасхальную заутреню в воскресенье, 20 апреля. Однако принц и принцесса Уэльские не присоединятся к ним. Вместо этого они планируют провести выходные в уединении своего загородного дома в Норфолке вместе с детьми.

Такое решение вызывает опасения у поклонников, ведь Кейт и Уильям всегда активно участвовали в жизни королевской семьи и не пропускали значимые события. В прошлом году они также пропустили пасхальный выезд, что было связано с новыми обстоятельствами в жизни Кейт — она объявила о своем диагнозе. К счастью, в январе принцесса Уэльская сообщила, что ее болезнь находится в стадии ремиссии.

В последний раз Кейт и Уильям присутствовали на пасхальном праздновании в 2023 году, когда к ним впервые присоединился их младший сын, принц Луи, которому на тот момент исполнилось всего 6 лет. Некоторые эксперты отмечают, что решение провести выходные вдали от королевских мероприятий может быть связано с желанием Кейт и Уильяма уделить больше времени своей семье и сосредоточиться на здоровье принцессы.