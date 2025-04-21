Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек

После выхода на свободу по условно-досрочному освобождению Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, начал новую главу своей жизни.

На данный момент актер живет в Москве под внимательным наблюдением своей жены, звукорежиссера Софьи Кругликовой. В отличие от прежней жизни, сейчас он полностью отказался от вредных привычек — не курит и не пьет.

По словам знакомых семьи, 61-летний Ефремов проводит свои дни за чтением книг и просмотром фильмов, которые не успел увидеть до своего заключения. Он активно занимается саморазвитием и, по всей видимости, находит утешение в литературе. "Он много читает и смотрит телевизор", — делится один из его знакомых.

Актер также пишет, получает сценарии и пьесы от друзей и активно участвует в обсуждениях новых работ. Ефремов продолжает жить в своей шестикомнатной квартире площадью 148 квадратных метров, где его поддерживают жена и трое детей. В семье царит атмосфера заботы и поддержки, особенно со стороны Софьи, которая следит за здоровьем мужа и помогает ему соблюдать режим лечения.

Квартира артиста была обновлена: там провели звукоизоляцию и обустроили рабочий кабинет, что позволяет Ефремову сосредоточиться на творчестве. Несмотря на сложные обстоятельства, он старается найти новые пути для самовыражения и возвращения в мир искусства.