Куличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки

Католики, протестанты, православные и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников – Пасху Христову. Актриса и певица Алена Кравец не осталась в стороне от встречи светлого Христова Воскресения. О традициях богачей она рассказала "Дни.ру".

Чьи яйца, куличи и пасхи круче? Алена Кравец знает ответ на этот вопрос. "В этом году на Рублевке, как никогда, велик выбор куличей на разный кошелек, – говорит знаменитость. – Бюджетный вариант стоит примерно 5000 рублей – это с темным шоколадом и сусальным золотом. Еще пользуется спросом кулич на закваске аля панеттоне с фисташками и вяленой вишней за 6900 рублей. У знакомых банкиров пробовала красивый кулич с маршмэллоу с зеленой глазурью и ромашки из мастики – стоит в районе 7 тысяч. Ну а хит продажи – куличи от Дениса Симачева с "дубайским шоколадом" и лесными ягодами. Их продавали сначала по 15 тысяч, затем по 25 тысяч, а когда такой кулич купил себе Филипп Киркорова, цена поднялась до 100 тысяч рублей, и из желающих была очередь".

Кравец рассказала, что некоторые ее знаменитые соседи смогли достать приглашения на Всенощную службу и Литургию в Храм Христа Спасителя, где присутствовали президент России и мэр Москвы. "Но были и те, кто приглашал священников прямо к себе домой – на семейное освещение куличей и домашний молебен", – пояснила знаменитость.

По ее словам, в моде было и приглашать поваров из знаменитых ресторанов, чтобы творожные пасхи и сдобные куличи готовились прямо на домашних кухнях и политиков, артистов и предпринимателей состоятельных рублевских жителей.