Успенская сделала резонансное заявление после публичных разборок с Киркоровым

Любовь Успенская поделилась своими мыслями о моде и стиле. Певица заявила, что считает себя стильной женщиной.

Артистка отметила, что всегда следила за модными тенденциями, подчеркивая, что мода является важным показателем не только внешнего вида, но и внутреннего мира человека. Успенская уверена, что стиль — это отражение характера и индивидуальности.

"Я всегда была женщиной стильной, всегда следила за модой", — сделала резонансное заявление певица.

По ее мнению, мода — это не просто набор вещей, а целая философия, которая может многое рассказать о человеке. Успенская также подчеркнула, что считает себя одаренной: "Мне Бог дал хороший вкус. Мне Бог дал все, ребята. Я использую все, что могу".

Артистка считает, что каждый человек может найти свой стиль, если будет внимателен к своему внутреннему миру и окружающей действительности. Кроме того, певица рассказала о своих идеальных выходных.

Она предпочитает проводить время на природе, в лесу, где может расслабиться и порадовать себя любимым занятием — пением. "Я громко пою и даже орю", — сообщила Успенская. Это позволяет ей избавиться от накопившихся эмоций и стресса, "испуская из себя все то, что засело глубоко".

Ранее апелляционная жалоба Киркорова, направленная на обжалование иска Успенской о защите чести и достоинства, была отклонена. Об этом сообщили светские обозреватели.

Суть разборок заключалась в том, что Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве в одном из своих интервью. Эти слова стали причиной для ответной реакции со стороны народного артиста, который подал иск против Успенской, требуя опровержения и компенсации в размере десяти миллионов рублей. Артистка не только отказалась от своих слов, но и сама подала иск к певцу на аналогичную сумму, утверждая, что тот оскорбил ее, назвав "попрошайкой" и утверждая, что она "клянчила шмотки".