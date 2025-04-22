Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом

Молодая избранница 62-летнего певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, впервые публично прокомментировала домыслы вокруг их отношений. С юмором и заметной иронией она ответила подписчикам на вопросы о возможном "договорном" характере их союза и даже пошутила на тему интимной жизни с известным артистом



Молодая спутница известного российского певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, прокомментировала слухи и вопросы, касающиеся ее отношений с 62-летним артистом. После того как пара впервые официально появилась вместе на публике, их большая разница в возрасте стала предметом активного обсуждения в сети.

Один из самых распространенных вопросов, заданных Авроре подписчиками, касался обвинений в том, что ее роман с Лепсом носит "договорной" характер. Девушка с юмором обсудила эти предположения. Отвечая на вопрос о возможном контракте, Киба заявила, что за год отношений с музыкантом она так и не смогла понять, "кто в их паре кому платит".

Помимо этого, Аврора ответила на вопрос об интимной стороне отношений, который подписчик сформулировал иносказательно, заменив слово "секс" на "кекс". Киба отшутилась, ответив, что с тестом у Лепса и правда проблемы, а вот мясо он готовит неплохо.

Напомним, Григорий Лепс и Аврора Киба впервые вместе вышли в свет 14 июня 2024 года на красной дорожке одной из музыкальных премий. Тогда же певец, отвечая на вопрос ведущего, подтвердил, что его спутница является его невестой, хотя и добавил, что она "еще не решила, но, скорее всего, да".

Несмотря на публичное подтверждение, отношения пары не получили одобрения у близких. Сам Григорий Лепс ранее рассказывал, что его собственные дети, а также родители Авроры не поддерживают их союз. Музыкант отметил, что понимает позицию родных, но слушать их мнение в данном вопросе не намерен.

Напомним, недавно фаворитка Киркорова Марго Овсянникова рассказала, что близко знакома с Авророй и назвала ее хорошей подругой. Она заявила, что много знает о молодой избраннице Лепса, но раскрывать детали не стала, добавив лишь, что в своем возрасте Киба уже многое пережила.