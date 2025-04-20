Волочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери

Анастасия Волочкова готовится к важному событию в своей жизни – свадьбе дочери Ариадны.

В конце апреля в особняке Мясникова пройдет это долгожданное торжество. Балерина взяла всю подготовку мероприятия на себя.

Знаменитость рассказала о формате праздника и о том, как стремится сделать его незабываемым. Ариадна, которой всего 19 лет, мечтает о свадьбе, напоминающей ту, что когда-то была у ее знаменитой матери.

В свое время Анастасия отметила свой брак с размахом: она сменила пять платьев и праздновала в роскошных дворцах Москвы и Петербурга. Хотя свадьба Ариадны не сможет повторить всех деталей материнского торжества, Волочкова уверена, что ей удастся создать поистине королевскую атмосферу.

Свадьба будет оформлена в стиле Гэтсби, что придаст мероприятию особый шарм и элегантность. Платье для невесты шьет талантливый дизайнер, который ранее работал над балетными костюмами для самой Анастасии. Однако, несмотря на масштабность события, Волочкова приняла решение ограничить число гостей. По словам балерины, Ариадна выразила желание провести этот день в узком кругу.

Волочкова также подчеркнула, что на свадьбу не будут допущены журналисты. Тем не менее, мать и дочь готовы поделиться своими эмоциями с прессой в день мероприятия у парадной лестницы.

Стоит отметить, что недавно Анастасия столкнулась с негативной информацией о продаже своей недвижимости в центре Петербурга. Балерина опровергла слухи о долгах по коммуналке, заявив, что это лишь попытка отвлечь внимание от подготовки к свадьбе дочери.