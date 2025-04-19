Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за прогрессирующей болезни

Николай Дроздов смертельно болен.

Неутешительные новости пришли о состоянии здоровья легендарного телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова. Стало известно, что из-за хронического прогрессирующего заболевания скелета, остеопороза, мужчина серьезно пострадал, его рост уменьшился на 10 сантиметров.

Ранее рост Николая Николаевича составлял около 180 см, теперь же он составляет 170 см. Остеопороз, диагностированный у Дроздова пять лет назад характеризуется снижением плотности костной ткани и, как следствие, повышенной хрупкостью костей из-за недостатка кальция.

Остеопороз проявляется не только в потере роста, но и в других неприятных симптомах: начинают болеть суставы, в ногах появляются судороги, позвоночник искривляется, а вес тела может резко уменьшаться.

К сожалению, Николай Дроздов на собственном опыте знает, как опасен остеопороз. Два года назад он сломал семь ребер при падении возле МГУ. До этого трагического инцидента он также перенес переломы позвонков, бедра и ключицы.

Врачи рекомендовали 87-летнему Николаю Николаевичу соблюдать режим дозированной физической нагрузки, придерживаться правильного питания и проходить назначенную терапию. Будем надеяться, что эти меры помогут замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни любимого телеведущего.