Сын Прилучного отказался появляться на судебном заседании: Не видит необходимости

Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце по-прежнему в центре внимания светских обозревателей.

Журналисты активно освещают жизнь парня после развода его родителей. На протяжении последних девяти месяцев Тимофей Прилучный живет с отцом. Как стало известно, он не планирует появляться в суде на очередном заседании, которое состоится 24 апреля.

Адвокат Павла, Оксана Даниелова, подтвердила, что Тимофей не изменил своего мнения о месте жительства. На данный момент он не видит необходимости в повторном допросе, отмечает женский журнал Клео.ру.

Ситуация между бывшими супругами остается напряженной. Агата Муцениеце считает, что Павел настроил их сына против нее, что привело к эмоциональной дистанции между матерью и ребенком. Она полагает, что Тимофей отдалился не по своему желанию, а под влиянием отца. По словам Агаты, Павел даже предпринял меры, чтобы ограничить общение ее с сыном: якобы он нанял охрану для Тимофея, сменил номер телефона и заблокировал Агату во всех мессенджерах.

Адвокат Прилучного уверена, что такие обвинения являются попыткой давления на их семью. Она подчеркивает, что отказ Муцениеце принять выбор сына может оказать негативное влияние на его психическое состояние. Даниелова отмечает, что Тимофей четко выражал свою позицию на протяжении всего судебного процесса и ни разу не колебался в своем решении.

Несмотря на то, что судебное разбирательство длится уже год, окончательное решение еще не принято. Суд еще должен выслушать мнения всех экспертов и провести прения сторон. Если кто-то из участников не сможет явиться на заседание, дело может быть отложено.