Шепелев порвал все связи с коллегами из Первого канала после увольнения

Дмитрий Шепелев раскрыл правду о своем увольнении с Первого канала. Там он проработал почти десять лет.

В свежем интервью ведущий поделился своими мыслями о произошедшем, а также объяснил причины своего решения. По его словам, уход с канала стал результатом совместного решения, которое было принято в определенный момент его карьеры.

Шепелев отметил, что в течение пяти лет после увольнения он избегал обсуждения этой темы, однако сейчас чувствует необходимость прояснить ситуацию.

"Я не смог продолжать вести те шоу, которые мне предлагали, по личным причинам", — признался он.

Это решение оказалось для Дмитрия сложным, так как он провел много лет на Первом канале и успел завести множество профессиональных связей. Однако, как подчеркнул телеведущий, других предложений в тот момент не поступало.

Интересно, что после ухода с Первого канала Шепелев порвал любые связи с бывшими коллегами. Он объяснил это тем, что жизнь идет своим чередом, и у каждого есть свои пути и приоритеты.

Тем не менее, телеведущий выразил благодарность руководству канала "Россия 1", которое предложило ему новую работу после его ухода. Он отметил, что в новой команде у него сложились доверительные отношения, что является важным аспектом для успешной работы.

Шепелев также добавил, что несмотря на отсутствие общения с коллегами из Первого канала, он уважает их труд и достижения. Его решение уйти было не легким, но в конечном итоге оно открыло новые горизонты и возможности для профессионального роста.