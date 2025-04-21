Заподозренная в беременности Бузова с огромными усилиями протиснулась в самолет

Ольга Бузова вернулась из своего отпуска в Таиланде с необычной историей.

Ведущая столкнулась с трудностями при посадке на самолет из-за огромного количества багажа. Оказалось, что среди прочих вещей в ее чемоданах было множество свежих манго — ее любимых тропических фруктов.

Отдыхая на солнечных пляжах Таиланда, Бузова не могла устоять перед соблазном попробовать и купить как можно больше манго. Эти сладкие и сочные фрукты, которые славятся своим вкусом и ароматом, стали настоящей находкой для певицы. Артистка показала переполненные сумки, в которых помимо манго находились и другие покупки, занявшие много места.

Несмотря на все трудности с переносом багажа, Ольга отметила, что соскучилась по родному городу. Теперь она с нетерпением ждет возвращения в Москву.

Напомним, ранее Бузова в очередной раз всполошила общественность. Певица поделилась свежим снимком с отдыха в Китае.

Далеко не все поклонники оценили ее новую публикацию положительно. В комментариях разразилась волна критики, касающаяся ее внешнего вида. Некоторые подписчики заметили изменения в фигуре Ольги и начали высказывать предположения о ее возможной беременности.