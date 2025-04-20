Перед свадьбой с Кейт Миддлтон принца Уильяма вынудили пройти своеобразный тест

Брат Кейт Миддлтон поделился интересной историей о том, как принц Уильям прошел своеобразный тест перед тем, как стать частью семьи Миддлтонов.

Это произошло во время их знакомства, когда Уильям учился в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Джеймс вспомнил, что семья всегда была окружена собаками, и это стало важным аспектом в отношениях с будущим мужем его сестры.

В интервью для глянцевого издания Джеймс рассказал, что одним из условий принятия Уильяма в семью было его хорошее отношение к их питомцам. "Мы были рады видеть, как Уильям обращается с нашими собаками. Он всегда любил животных. В детстве у него был черный лабрадор по имени Виген, и он прекрасно понимал, чего ожидать от собак", — отметил он. Эта любовь к животным стала важным связующим звеном между принцем и семьей Миддлтонов.

Джеймс живет в живописном фермерском доме в Беркшире с женой Ализе и их полуторагодовалым сыном Иниго. В их доме обитает шесть собак, среди которых четыре кокер-спаниеля и два золотистых ретривера. Питомцы семьи варьируются по возрасту от двух до четырнадцати лет.

Родственник Кейт подчеркнул, что ему очень нравится жить в сельской местности Беркшира. Его родители, Кэрол и Майкл Миддлтон, находятся всего в нескольких минутах езды от него, а сестры Кейт и Пиппа тоже живут неподалеку. Принц Уильям и Кейт Миддлтон большую часть времени проводят в своей загородной резиденции недалеко от Виндзорского замка. "Это замечательно, что мы так близки. Мы — дружная семья, и часто видимся", — добавил Джеймс.