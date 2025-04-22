Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене

На видео, появившемся в Сети заметен округливший живот актрисы.

Актриса Агата Муцениеце, известная своей ролью в сериале "Закрытая школа" и статусом бывшей жены Павла Прилучного, стала объектом активных обсуждений в сети после своего недавнего выхода на сцену. Ее внешний вид во время выступления спровоцировал слухи о возможной беременности звезды.

Поводом для домыслов стало видео, которое быстро распространилось в телеграм-каналах. На кадрах Агата появляется на сцене с заметно изменившейся, как показалось пользователям, фигурой. Более того, на видео актриса несколько раз придерживает рукой живот, что многие подписчики сочли явным признаком беременности.

Дополнительно подогрело подозрения заявление самой Муцениеце, сделанное со сцены. "Я сегодня сыграла свое заключительное шоу в 2025 году. Благодаря зрителю я открыла в себе совершенно другую себя", — сказала актриса. В свете ее внешнего вида и появившегося видео, некоторые пользователи увидели в этих словах намек на скорое пополнение в семье, трактуя "другую себя" как "будущую маму".

Новое видео и заявление Агаты Муцениеце вызвали бурную дискуссию среди интернет-пользователей. Мнения разделились: часть комментаторов предположила, что округлившийся живот может быть следствием плотного обеда, особенностей ракурса или наряда, призывая не торопиться с выводами. Другие же были уверены в беременности актрисы и даже принялись поздравлять ее, предполагая, что отцом ребенка является ее предполагаемый возлюбленный, музыкант Петр Дранга.

Среди комментариев под публикациями можно встретить такие высказывания: "Теперь и поесть нельзя. Живот выпирает, сразу — беременность", "Похоже на 5-ый месяц!", "Умничка! Выкуси, Прилучный!", "У Петра Дранги и Агаты Муцениеце будут очень красивые совместные дети".

Сама Агата Муцениеце пока не комментировала слухи о своей беременности, оставляя простор для дальнейших спекуляций среди поклонников и хейтеров.