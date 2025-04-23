Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы

Весной певица Слава шокировала своих поклонников новостью о расставании с Анатолием Данилицким, с которым она провела более 20 лет.

Несмотря на долгий срок отношений, артистка не раскрыла конкретные причины разрыва. Психолог Станислав Самбурский считает, что дело в глубинных страхах и эмоциональных барьерах самой Славы.

По словам эксперта, певица всегда говорила о поддержке Анатолия в своей карьере и о том, как он был рядом в трудные времена. Однако, несмотря на это, брак так и не состоялся. Психолог связывает это с амбивалентностью — состоянием, когда человек одновременно испытывает желание и страх.

"Слава хочет близости и любви, но в то же время боится утратить себя в этих отношениях", — объяснил эксперт.

Женщины с подобным психотипом часто избегают формализованных отношений, так как рамки могут вызывать больше страха, чем одиночество. Слава, обладая яркой и эмоциональной натурой, любит быть в центре внимания и наслаждаться жизнью. Тем не менее, за этой внешней яркостью скрывается чувствительность и уязвимость. Артистка стремится быть настоящей и нежной, но страх потерять контроль и стать ненужной мешает ей открыться.

Сама певица признавалась, что любит веселиться и проводить время на вечеринках. Алкоголь для нее — это способ снять напряжение. Однако, как заметил психолог, важно понимать мотивацию. Часто горячительное служит способом избежать внутренней тишины, где слышны сомнения и тревоги.