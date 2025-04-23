Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы

Умер Зураб Церетели Тесты Ефремов избавился от зависимости Игры Сонник

Топ новостей недели

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещиБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба УтяшевойУпокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родинуОбновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Лента новостей

Вторник 22 апреля

00:14Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы 21:39Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом 20:24Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене 18:40Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США 18:26Сменивший имидж Александр Ревва внезапно заговорил о разводе 17:22Максим Галкин* вернулся на родину, оставив семью 16:20Собравшаяся замуж Бородина отказалась от детей 15:54Мама Тимати уколола его бывшую, прославившуюся коварной разлучницей 15:01Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха 14:29Тест: насколько хорошо вы помните советскую драму "Раба любви"? 13:01Внезапное известие о смерти заставило циничную Собчак сделать откровенное заявление 12:18"Это провокация!": Волочкова гневно отреагировала на слухи об отмене пышной свадьбы дочери 11:49Сын Прилучного отказался появляться на судебном заседании: Не видит необходимости 10:16Шарик сдулся: юморист Морозов из "Кривого зеркала" похудел на 80 килограммов 09:54Успенская раскрыла личность жениха дочери: Серьезный бизнесмен и композитор 09:50Два миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство 08:57Умер художник и скульптор Зураб Церетели 06:38Цискаридзе сообщил о тяжелой болезни: Месяц провел в жутких муках 03:11Чернышев не появился на важном семейном ужине недавно родившей Заворотнюк 00:26Ивлеева нажила новые финансовые проблемы из-за многострадального провального бизнеса 17:48Тимур Турлов запускает строительство Freedom Cloud – ключ к цифровому суверенитету Казахстана 16:09Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе 15:05Заподозренная в беременности Бузова с огромными усилиями протиснулась в самолет 14:05Находящуюся на грани развода Меган Маркл обвинили в воровстве 12:58Шепелев порвал все связи с коллегами из Первого канала после увольнения 12:02Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге 11:35Умер папа римский Франциск 10:39Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай 06:41Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек 03:16Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания 00:04Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением 19:04Куличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки 16:47Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении 14:16СМИ: Гагарина собирается заработать за одно выступление десятки миллионов 12:39Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов? 10:23Шаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался 06:34Волочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери 03:17Перед свадьбой с Кейт Миддлтон принца Уильяма вынудили пройти своеобразный тест 00:04Появление Утяшевой на публике с новой деталью во внешности стало сенсацией 16:36Меган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно 14:21Тест: насколько хорошо вы помните деликатесы из советских фильмов? 12:16Раскрыт феномен внезапной популярности 65-летней Кадышевой у молодежи 10:1160-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать 06:23Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за прогрессирующей болезни 03:37Подготовка к свадьбе дочери Волочковой обернулась позорным скандалом 00:20Пугачеву задумали лишить звания "народная артистка РСФСР" 21:41Боярский экстренно госпитализирован с жуткими увечьями после инцидента на сцене 21:02Успенская сделала резонансное заявление после публичных разборок с Киркоровым 19:15Друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Андрея Губина 17:19Боня разрыдалась из-за оставившего ее мужчины перед крайне тяжелым испытанием
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы

Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы
59

Весной певица Слава шокировала своих поклонников новостью о расставании с Анатолием Данилицким, с которым она провела более 20 лет.

Несмотря на долгий срок отношений, артистка не раскрыла конкретные причины разрыва. Психолог Станислав Самбурский считает, что дело в глубинных страхах и эмоциональных барьерах самой Славы.

По словам эксперта, певица всегда говорила о поддержке Анатолия в своей карьере и о том, как он был рядом в трудные времена. Однако, несмотря на это, брак так и не состоялся. Психолог связывает это с амбивалентностью — состоянием, когда человек одновременно испытывает желание и страх.

"Слава хочет близости и любви, но в то же время боится утратить себя в этих отношениях", — объяснил эксперт.

Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов

Женщины с подобным психотипом часто избегают формализованных отношений, так как рамки могут вызывать больше страха, чем одиночество. Слава, обладая яркой и эмоциональной натурой, любит быть в центре внимания и наслаждаться жизнью. Тем не менее, за этой внешней яркостью скрывается чувствительность и уязвимость. Артистка стремится быть настоящей и нежной, но страх потерять контроль и стать ненужной мешает ей открыться.

Сама певица признавалась, что любит веселиться и проводить время на вечеринках. Алкоголь для нее — это способ снять напряжение. Однако, как заметил психолог, важно понимать мотивацию. Часто горячительное служит способом избежать внутренней тишины, где слышны сомнения и тревоги.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 00:14
Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов
Страсти✓ Надежный источник

По теме

Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру

"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе
Слава (певица)

Слава (певица) певица

Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом

Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом
Молодая избранница 62-летнего певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, впервые публично прокомментировала домыслы вокруг их отношений. С юмором и заметной иронией она ответила подписчикам на вопросы о возможном "договорном" характере их союза и даже пошутила на тему интимной жизни с известным артистом Молодая спутница известного российского певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, прокомментировала слухи и вопросы, касающиеся ее отношений с 62-летним артистом.

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене
На видео, появившемся в Сети заметен округливший живот актрисы. Актриса Агата Муцениеце, известная своей ролью в сериале "Закрытая школа" и статусом бывшей жены Павла Прилучного, стала объектом активных обсуждений в сети после своего недавнего выхода на сцену.

Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США

Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США
Сын Кристины Орбакайте удивил публику. Музыкант Никита Пресняков, покинувший Россию после начала специальной военной операции в 2022 году, наплевал на традиции Запада и устроил русскую гулянку в США.

Сменивший имидж Александр Ревва внезапно заговорил о разводе

Сменивший имидж Александр Ревва внезапно заговорил о разводе
Александр Ревва поделился с подписчиками откровением. Известный комик и актер Александр Ревва внезапно заговорил о разводе.

Максим Галкин* вернулся на родину, оставив семью

Максим Галкин* вернулся на родину, оставив семью
Максим Галкин* в последнее время редкий гость в собственном доме. Известный пародист Максим Галкин* вызвал волну обсуждений своим неожиданным возвращением в Германию.

Выбор читателей

21/04ПндЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге 21/04ПндЗаподозренная в беременности Бузова с огромными усилиями протиснулась в самолет 22/04ВтрДва миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство 22/04ВтрМаксим Галкин* вернулся на родину, оставив семью 22/04ВтрЧернышев не появился на важном семейном ужине недавно родившей Заворотнюк 21/04ПндНаходящуюся на грани развода Меган Маркл обвинили в воровстве