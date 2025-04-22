Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о безвременно ушедшем Зурабе Церетели.

Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о безвременно ушедшем Зурабе Церетели. В своем телеграм-канале ведущая отметила, что Зураб Константинович обладал удивительным обаянием, которое могло соперничать лишь с харизмой Никиты Михалкова.

Собчак вспомнила о своих визитах к Церетели, когда в доме творца собирались известные личности, такие как Джина Лоллобриджида и Софи Лорен. "Он всегда умел создать атмосферу праздника, встречая звезд с неподражаемым шармом", — сделала откровенное заявление Ксения, которая прославилась своим фирменным цинизмом.

Собчак также подчеркнула, что Церетели всегда стремился к тому, чтобы искусство объединяло людей. Его творения были символами дружбы и сотрудничества между народами. "Он верил в силу искусства как средства общения", — отметила журналистка.

Зураб Церетели оставил значительный след в мире искусства. Его работы можно увидеть не только в России, но и в различных странах мира, включая Грузию, Великобританию, Италию, США, Францию и Японию. Среди его самых известных произведений — монумент "Дружба народов", памятник Петру I в Москве и статуя Георгия Победоносца. Каждый из этих объектов не только украшает города, но и рассказывает свою историю, отражая богатство культурного наследия.