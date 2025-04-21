Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе

Пройдите увлекательный тест и погрузитесь в мир шедевров, которые оставили неизгладимый след в истории кино. Шукшин — это не просто имя очередного деятеля. Это целая эпоха, наполненная глубокими человеческими историями и яркими персонажами. Каждый его фильм — это уникальная возможность заглянуть в душу простого советского человека, понять его переживания и мечты.
1. "А люди-то как живут? А люди-то как страдают!".
А) "Странные люди"
Б) "Ваш сын и брат"
В) "Калина красная"
2. "А ведь жить хочется, эх, мать!".
А) "Из Лебяжьего сообщают"
Б) "Калина красная"
В) "Живет такой парень"
3. "Ты сегодня не курю, завтра – не пью, а послезавтра забудешь дорогу в церковь".А) "Ваш сын и брат"
Б) "Странные люди"
В) "Печки-лавочки"
4. "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!".
А) "Живет такой парень"
Б) "Из Лебяжьего сообщают"
В) "Странные люди"
Правильные ответы:
1. — А) "Странные люди"
2. — Б) "Калина красная"
3. — В) "Печки-лавочки"
4. — А) "Живет такой парень"