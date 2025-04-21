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Понедельник 21 апреля

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Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе

Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе
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Сможете ли вы узнать фильмы великого советского режиссера Василия Шукшина, опираясь всего на одну запоминающуюся фразу?

Пройдите увлекательный тест и погрузитесь в мир шедевров, которые оставили неизгладимый след в истории кино. Шукшин — это не просто имя очередного деятеля. Это целая эпоха, наполненная глубокими человеческими историями и яркими персонажами. Каждый его фильм — это уникальная возможность заглянуть в душу простого советского человека, понять его переживания и мечты.

1. "А люди-то как живут? А люди-то как страдают!".

А) "Странные люди"

Б) "Ваш сын и брат"

В) "Калина красная"

2. "А ведь жить хочется, эх, мать!".

А) "Из Лебяжьего сообщают"

Б) "Калина красная"

В) "Живет такой парень"

3. "Ты сегодня не курю, завтра – не пью, а послезавтра забудешь дорогу в церковь".

А) "Ваш сын и брат"

Б) "Странные люди"

В) "Печки-лавочки"

4. "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!".

А) "Живет такой парень"

Б) "Из Лебяжьего сообщают"

В) "Странные люди"

Правильные ответы:

1. — А) "Странные люди"

2. — Б) "Калина красная"

3. — В) "Печки-лавочки"

4. — А) "Живет такой парень"

Шоу-бизнес в Telegram

21 апреля 2025, 16:09
Кадр из фильма "Калина красная" (1974) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов?

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Тест для самых внимательных: попробуйте ответить на сложные вопросы о кино в СССР

Тест для самых внимательных: попробуйте ответить на сложные вопросы о кино в СССР
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