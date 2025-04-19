60-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать

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Суббота 19 апреля

10:1160-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать 06:23Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за прогрессирующей болезни 03:37Подготовка к свадьбе дочери Волочковой обернулась позорным скандалом 00:20Пугачеву задумали лишить звания "народная артистка РСФСР" 21:41Боярский экстренно госпитализирован с жуткими увечьями после инцидента на сцене 21:02Успенская сделала резонансное заявление после публичных разборок с Киркоровым 19:15Друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Андрея Губина 17:19Боня разрыдалась из-за оставившего ее мужчины перед крайне тяжелым испытанием 15:53Известие о внезапном уходе 36-летней Муцениеце вызвало переполох 14:39Михаил Ефремов после освобождения оказался в опасности: враги активизируются 13:02Буланова не может прийти в себя из-за попавшего в заварушку сына: "Я шоке" 12:26Цирк: стала известна судьба старых концертных нарядов Филиппа Киркорова 11:48Бывшего мужа Пелагеи разыскивают органы из-за серьезных проблем с законом 11:39Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой 11:14Концерт Павла Воли в Пятигорске был отмене из-за терракта 10:44В очередной раз "отмененная" Лолита взрорвалась гневной отповедью в адрес незнакомца: "Недоносок!" 10:02Продюсер рассказал, сможет ли Пресняков вернуться в Россию после выступления Орбакайте перед украинцами 09:05Анастасия Волочкова избавляется от недвижимости из-за крупных долгов 06:11Даня Милохин мог сыграть главную роль в оскароносной "Аноре" 03:28Спивающийся муж Кудрявцевой оказался по уши в долгах 00:32Оказавшаяся на дне Дана Борисова потянула за собой Стаса Пьеху 22:03Вышедший на сцену Ургант обратился к Пугачевой по важному поводу 20:35Вынужданная пойти на жертвы Водонаева потратила миллионы на лечение 20:25Пережившая смерть бывшего мужа Седокова сделала громкое заявление о детях 18:59Обнаруженный у Киркорова огромный камень вызвал настоящий переполох 17:5839-летнюю Бузову заподозрили в беременности после отъезда из России 16:56Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино 15:48Петросян резко ответил на предложение променять молодую жену на популярную певицу 14:49Орбакайте вместе с Галкиным выступила на корпоративе у украинских бизнесменов 14:20Победитель "Битвы экстрасенсов" зарабатывает миллионы на доверчивых гражданах 14:11Господи, помилуй: как выглядит могила Добровольской спустя три месяца после похорон 12:59Оставшаяся без концертов Орбакайте выступает на разогреве у Галкина* – согласна на любые условия 12:35"Картина меняется": беглая Пугачева публично обратилась к своим врагам 11:03Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину 10:2559-летня вдова Этуша всего за два дня перебила свой запах благодаря необычной ложке 10:16Вокруг дня рождения Пугачевой разгорелся крупный скандал 09:15Алена Апина публично плюнула в своих коллег 08:26Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру 03:58Обратился к религии и не дает интервью: как живет Михаил Ефремов после освобождения 00:40У Пугачевой и Галкина* закончились деньги на содержание замка в Грязи 00:23Принц Гарри не знал о смертельном заболевании своего отца 22:01Асмус вынесли вердикт после неадекватного поведения на съемках: Профнепригодность 21:46Семенович всполошила россиян резким заявлением после известия о болезни: Устала 20:42Гонорары страдающей из-за серьезной болезни Кадышевой взлетели до небес 19:32У Харламова вскрылись финансовые проблемы после пугающего инцидента на съемках 17:59Простая оплошность обернулась для Хилькевич сокрушительным провалом 17:20Казахстан получит доступ к технологиям Amazon от "Фридом Финанс" 16:58Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду 16:04Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа 14:22"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение
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60-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать

60-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать
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60-летняя Алена Апина разразилась откровенными размышлениями о личной жизни.

В последнее время экс-солистка группы "Комбинация" стала объектом повышенного интереса со стороны мужчин, однако сама она не спешит связывать свою судьбу с кем-либо. На одном из светских мероприятий артистка появилась в стильных коротких шортах и колготках в сетку, что вызвало восторг у ее поклонников и коллег.

Певица рассказала, что ее новый внешний вид — это результат упорной работы над собой. Она активно занимается спортом и придерживается правильного питания, что позволяет ей чувствовать себя великолепно и выглядеть на все сто.

Алена делится своими успехами с подписчиками, вдохновляя их на здоровый образ жизни. Однако несмотря на всеобщее внимание и множество поклонников, артистка не планирует вновь вступать в брак.

Алена Апина. Кадр: Youtube-канал "ТО Gazgolder"

"Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж нет. Я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не хочу рисковать в третий раз", — откровенно призналась она в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Стоит отметить, что первый брак Алены с Валерием Апиным продлился всего полгода. Второй союз с продюсером Александром Иратовым оказался более длительным — 20 лет. В этом браке у пары родилась дочь Ксения, которая появилась на свет благодаря суррогатному материнству.

Шоу-бизнес в Telegram

19 апреля 2025, 10:11
Алена Апина. Кадр: Youtube-канал "ТО Gazgolder"
Шоу "Ты не поверишь!" на НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

Алена Апина стала солисткой "Комбинации" в 1988 году.
Продюсером группы был Александр Шишинин.
У Апиной было весьма бурное прошлое.
Тем не менее, за артисткой закрепился образ романтической женщины.
Певица обладает завидной фигурой.
Алена потрясла фанатов, выпустив клип на песню "Близость", в котором предстала в провокационном образе.
Певица смело демонстрировала фигуру в одном белье.
Теперь Алена снимается в пикантных фотосессиях.
Клип на ее вторую новую песню "Девушка Бонда" оказался еще "горячее".
53-летняя Алена Апина готова к экспериментам.

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