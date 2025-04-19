60-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать

60-летняя Алена Апина разразилась откровенными размышлениями о личной жизни.

В последнее время экс-солистка группы "Комбинация" стала объектом повышенного интереса со стороны мужчин, однако сама она не спешит связывать свою судьбу с кем-либо. На одном из светских мероприятий артистка появилась в стильных коротких шортах и колготках в сетку, что вызвало восторг у ее поклонников и коллег.

Певица рассказала, что ее новый внешний вид — это результат упорной работы над собой. Она активно занимается спортом и придерживается правильного питания, что позволяет ей чувствовать себя великолепно и выглядеть на все сто.

Алена делится своими успехами с подписчиками, вдохновляя их на здоровый образ жизни. Однако несмотря на всеобщее внимание и множество поклонников, артистка не планирует вновь вступать в брак.

"Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж нет. Я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не хочу рисковать в третий раз", — откровенно призналась она в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Стоит отметить, что первый брак Алены с Валерием Апиным продлился всего полгода. Второй союз с продюсером Александром Иратовым оказался более длительным — 20 лет. В этом браке у пары родилась дочь Ксения, которая появилась на свет благодаря суррогатному материнству.