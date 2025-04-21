Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания

На недавней премьере фильма "Расплата-2" в Лос-Анджелесе Бен Аффлек удивил публику не только своим появлением, но и откровениями о своих чувствах к Дженнифер Лопес.

Актер, которому исполнилось 52 года, пришел на мероприятие в компании своих детей от Дженнифер Гарнер, а также близнецов Лопес, Эммы и Макса, которых она родила от Марка Энтони. При этом самой Дженнифер на премьере не было.

Аффлек отметил, что его дети дружат с близнецами Лопес и что он наслаждается временем, проведенным с ними. Актер описал пятерых детей как главную радость в своей жизни.

Однако более интересным стало его признание о Дженнифер Лопес. В ответ на вопрос репортера о своих чувствах к бывшей жене, Аффлек произнес слова, которые многих озадачили. Вместо того, чтобы выразить негативные эмоции или сожаления о прошлом, он заявил, что обожает Лопес и считает ее замечательной женщиной и певицей.

Бен подчеркнул, насколько важна Дженнифер для него и их детей. Это высказывание разрушило стереотипы о том, что после развода между ними остались лишь негативные воспоминания. Вместо этого Аффлек продемонстрировал, что даже после сложных отношений можно сохранять уважение и положительные чувства к бывшему партнеру.