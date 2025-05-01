Известная певица выразила готовность отдать Киркорову свою яйцеклетку

Лада Дэнс сделала откровенное заявление о Филиппе Киркорове.

В новом выпуске шоу "Сплетни-шейкер" на "МУЗ-ТВ" певица не только подтвердила теплые отношения с коллегой, но и открыто ответила на его шутливое предложение родить ему ребенка.

Артистка отметила, что если бы у нее была возможность, она бы с радостью отдала свою яйцеклетку для этой цели. "Почему нет?", — таков был ответ певицы.

Стоит отметить, что Лада и Филипп всегда поддерживали дружеские отношения, которые со временем лишь укрепились. Киркоров не скрывает своего восхищения Дэнс. Их взаимодействие на сцене часто наполнено флиртом и легкой игривостью.

В одном из сезонов шоу "Маска" поп-король даже намекал на возможную женитьбу, и это стало настоящей сенсацией для зрителей. Когда Лада раскрыла свою личность в проекте, Филипп вновь удивил всех, предложив ей стать матерью его третьего ребенка.

Интересно, что заявление Лады не оставило равнодушными поклонников. Многие из них начали обсуждать, насколько серьезно она воспринимает такие предложения. В шоу-бизнесе существует множество слухов о романах Киркорова с другими артистками.