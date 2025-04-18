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Пятница 18 апреля

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Спивающийся муж Кудрявцевой оказался по уши в долгах

Спивающийся муж Кудрявцевой оказался по уши в долгах
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Лера Кудрявцева снова вынесла семейные проблемы на суд общественности.

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева вновь столкнулась с тяжелыми испытаниями в семейной жизни. 53-летняя звезда призналась, что ее 37-летний супруг, хоккеист Игорь Макаров, снова начал злоупотреблять алкоголем. Ранее Макаров уже проходил курс лечения от алкогольной зависимости, однако после года трезвости произошел срыв.

По сообщениям СМИ, пристрастие Макарова к алкоголю усугубилось после завершения его спортивной карьеры. Попытки найти себя в тренерской деятельности или бизнесе не принесли успеха. С 2017 года Макаров пробовал свои силы в различных торговых предприятиях, но две его компании уже ликвидированы.

На сегодняшний день за Игорем Макаровым числится индивидуальное предпринимательство, оформленное в 2019 году, с основным видом деятельности – розничная торговля в неспециализированных магазинах. Тем не менее, и эта сфера деятельности не приносит прибыли, а, напротив, ведет к убыткам. По имеющейся информации, хоккеист по уши в долгах. Он имеет задолженность перед налоговой службой, превышающую 2 миллиона рублей, а также выступает ответчиком в 16 судебных делах, связанных с долгами.

Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году, а в 2018 году у них родилась дочь, которую назвали Машей. В январе 2024 года Кудрявцева сделала публичное заявление о разрыве с мужем, причиной которого стало его пристрастие к алкоголю.

Решающим моментом стал инцидент, когда Макаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил потоп в их квартире, в то время как Кудрявцева вместе с дочерью проводили отпуск в Дубае. После прохождения курса лечения Макаров вернулся в семью, однако, как показало время, это было лишь временное улучшение.

Шоу-бизнес в Telegram

18 апреля 2025, 03:28
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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