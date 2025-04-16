Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

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Среда 16 апреля

11:50Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу 11:07Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме 10:21Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля 10:17Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне 09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании
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Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля
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В Москве каждый день происходит столько интересно, захватывающего, увлекательного!.. Не растеряться в океане событий поможет подборка лучших событий по версии "Дни.ру".

ПРОЕКТ

"Шесть персонажей с вопросами к автору"

Этот экспериментальный проект, перформанс на стыке литературы и театра дает возможность переосмысления романа средствами театрального искусства. 1 режиссер, 1 автор и 6 героев новых произведений известных современных писателей (в исполнении артистов театра) получат возможность задать автору вопросы и попробуют разобраться в сюжетах своих литературных судеб. Во время первой встречи в формате следственного эксперимента предстоит обсудить роман Яны Вагнер "Тоннель". Режиссер: Ирина Васильева. В ролях: Наталья Коренная, Виктор Довженко, Константин Константинов, Максим Разумец, Иван Ковалюнас, Валерия Куликова.

19 апреля, Театр им. Вл. Маяковского (Малая сцена).

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Номер 13"

На сцене разворачиваются нешуточные страсти: помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с юной секретаршей. Но именно в это время они находят в окне своего номера "мужское тело средних лет", от которого нужно немедленно избавиться, чтобы избежать публичного скандала. Однако не все так просто в историю вечно вмешиваются то обслуживающий персонал, то нетрезвая жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… В ролях: Олег Тарасов, Павел Васильков, Артем Ермак, Мария Монич, Юлия Малинина и другие.

25 и 26 апреля, Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской).

Фото: пресс-служба

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин и другие.

19 апреля, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

ПРЕМИЯ

Global Innovator-2025

Премия будет вручаться почти в трех десятках номинаций номинациях, среди которых - "Женщина-инноватор", "Культура и искусство". Гостей церемонии праздничный концерт с участием звезд эстрады и мужского хора "Русский формат", Кроме того, выступит обладательница одного из самых широких вокальных диапазонов Милен Кайе-Каранян, которая установила 7 российских и 11 мировых рекордов, благодаря необычному голосу.

25 апреля, технопарк "Сколково".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Дорога на Ялту"

7-й Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в год 80-летия Победы. На нем прозвучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира в исполнении певцов из 15 стран. Сольные выступления вокалистов, где они исполнят советские песни о войне на своих родных языках, пройдут в первый конкурсный день – 28 апреля – во дворце на Яузе. А 1 мая на гала-концерте в Кремле зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звездами российской сцены – Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.

28 апреля и 1 мая.

Фото: пресс-служба

"Нэчжа побеждает Царя драконов"

Arna Media совместно с кинокомпанией "Каскад Фильм" приобрела права на анимационный фильм "Нэчжа побеждает Царя драконов", сборы которого уже превысили $2 млрд. Фильм вошел в пятерку самых кассовых проектов в истории кинематографа после картин "Аватар" "Титаник". Его уже посмотрело более 300 млн человек! По сюжету мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.

В кино с 29 мая.

Фото: пресс-служба

"Прощай, конферансье!"

Спектакль посвящается памяти артистов концертных бригад Великой Отечественной войны. Это признание в любви к сцене, полной тайн, боли и радости. Спектакль, после которого тишина скажет больше, чем аплодисменты. В основе постановки – одноименная пьеса Григория Горина (автор сценической версии Сергей Плотов). В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова. Режиссер: Михаил Цитриняк. Продюсер: Геннадий Хазанов.

28 мая, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Римские рогоносцы"

Измена – как искусство маскировки. Любовь – как стратегия выживания. Рим. Жара. Вечный сюжет в вечном городе: возвращается муж из командировки... Ложь множится, доводя ситуацию до абсурда и заставляя смеяться до слез. Режиссер: Альберт Хасиев. В ролях: Григорий Сиятвинда, Михаил Башкатов, Сергей Горелов, Ксения Худоба, Марина Маняхина.

14 мая, КЗ "Измайлово".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 10:21
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине
В личных отношениях важны не только поступки, но и слова – они оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние. Поэтому каждая женщина должна понимать, что некоторые выражения способны ранить мужчин. Это связано с их самооценкой и восприятием своей роли в паре. Безобидные на первый взгляд фразы могут расцениваться как критика и провоцировать конфликты. О том, от каких слов лучше отказаться, чтобы сохранить любовь и доверие избранника, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. Фраза 1.

Как бороться с синдромом хронической усталости?

Как бороться с синдромом хронической усталости?
Многие люди сталкиваются с таким состоянием, когда кажется, что энергии нет совсем, постоянно тянет ко сну, и даже после полноценного отдыха чувство усталости не проходит. Это может быть признаком синдрома хронической усталости (СХУ), серьезного состояния, которое значительно отличается от обычной, временной усталости. Обо всем этом рассказала клинический психолог Наталья Ладатко. СХУ – это не просто чувство сонливости после тяжелого рабочего дня.

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды
С 28 августа по 2 сентября в Москве пройдет пятая Московская неделя моды. Мероприятие обещает стать ярким событием для всех любителей fashion-индустрии. Основная площадка мероприятия — живописный парк «Зарядье», который станет центром притяжения для дизайнеров, модных экспертов и поклонников стиля.

Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля
Кажется, только вчера праздновали Новый год, а уже середина апреля. Солнца, света и радости все больше. А отличные мероприятия из подборки "Дни.ру" помогут вам создать хорошее настроение. ТЕАТР"Все о Еве"Каждый из нас хотя бы раз мечтал оказаться в центре внимания, почувствовать вкус успеха и услышать бурные аплодисменты, адресованные только тебе.

Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля
Москва – это праздник каждый день. Театры, выставки, концерты – хочется успеть везде. Подборка "Дни.ру" позволит вам выбрать самое лучшее! ФЕСТИВАЛЬ"Книжный атлас.

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