Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

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ПРОЕКТ

"Шесть персонажей с вопросами к автору"

Этот экспериментальный проект, перформанс на стыке литературы и театра дает возможность переосмысления романа средствами театрального искусства. 1 режиссер, 1 автор и 6 героев новых произведений известных современных писателей (в исполнении артистов театра) получат возможность задать автору вопросы и попробуют разобраться в сюжетах своих литературных судеб. Во время первой встречи в формате следственного эксперимента предстоит обсудить роман Яны Вагнер "Тоннель". Режиссер: Ирина Васильева. В ролях: Наталья Коренная, Виктор Довженко, Константин Константинов, Максим Разумец, Иван Ковалюнас, Валерия Куликова.

19 апреля, Театр им. Вл. Маяковского (Малая сцена).

ТЕАТР

"Номер 13"

На сцене разворачиваются нешуточные страсти: помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с юной секретаршей. Но именно в это время они находят в окне своего номера "мужское тело средних лет", от которого нужно немедленно избавиться, чтобы избежать публичного скандала. Однако не все так просто в историю вечно вмешиваются то обслуживающий персонал, то нетрезвая жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… В ролях: Олег Тарасов, Павел Васильков, Артем Ермак, Мария Монич, Юлия Малинина и другие.

25 и 26 апреля, Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской).

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин и другие.

19 апреля, Театр на Трубной.

ПРЕМИЯ

Global Innovator-2025

Премия будет вручаться почти в трех десятках номинаций номинациях, среди которых - "Женщина-инноватор", "Культура и искусство". Гостей церемонии праздничный концерт с участием звезд эстрады и мужского хора "Русский формат", Кроме того, выступит обладательница одного из самых широких вокальных диапазонов Милен Кайе-Каранян, которая установила 7 российских и 11 мировых рекордов, благодаря необычному голосу.

25 апреля, технопарк "Сколково".

СКОРО

"Дорога на Ялту"

7-й Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в год 80-летия Победы. На нем прозвучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира в исполнении певцов из 15 стран. Сольные выступления вокалистов, где они исполнят советские песни о войне на своих родных языках, пройдут в первый конкурсный день – 28 апреля – во дворце на Яузе. А 1 мая на гала-концерте в Кремле зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звездами российской сцены – Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой "Кватро", Аглаей Шиловской и другими.

28 апреля и 1 мая.

"Нэчжа побеждает Царя драконов"

Arna Media совместно с кинокомпанией "Каскад Фильм" приобрела права на анимационный фильм "Нэчжа побеждает Царя драконов", сборы которого уже превысили $2 млрд. Фильм вошел в пятерку самых кассовых проектов в истории кинематографа после картин "Аватар" "Титаник". Его уже посмотрело более 300 млн человек! По сюжету мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.

В кино с 29 мая.

"Прощай, конферансье!"

Спектакль посвящается памяти артистов концертных бригад Великой Отечественной войны. Это признание в любви к сцене, полной тайн, боли и радости. Спектакль, после которого тишина скажет больше, чем аплодисменты. В основе постановки – одноименная пьеса Григория Горина (автор сценической версии Сергей Плотов). В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова. Режиссер: Михаил Цитриняк. Продюсер: Геннадий Хазанов.

28 мая, Театр Эстрады.

"Римские рогоносцы"

Измена – как искусство маскировки. Любовь – как стратегия выживания. Рим. Жара. Вечный сюжет в вечном городе: возвращается муж из командировки... Ложь множится, доводя ситуацию до абсурда и заставляя смеяться до слез. Режиссер: Альберт Хасиев. В ролях: Григорий Сиятвинда, Михаил Башкатов, Сергей Горелов, Ксения Худоба, Марина Маняхина.

14 мая, КЗ "Измайлово".