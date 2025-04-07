Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине

Пугачева взвыла от безысходности Тесты Шаляпин сделал заявление о дочери Цымбалюк-Романовской Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Понедельник 7 апреля

03:28Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине 00:12Как бороться с синдромом хронической усталости? 16:32Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли 14:12Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР 12:39Тратящий миллионы в месяц на жизнь Сафронов сел на гречку: Времена непростые 10:24Дочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать 06:47Рязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк 03:21Дженнифер Энистон подогрела слухи о своем романе со звездой сериала "Игра престолов" 00:13Кейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 16:4166-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть 14:25Известный актер откровенно рассказал о тяготах работы с Нагиевым: Это закаливает 12:27Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР? 10:09Новым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы 06:25Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле 03:43Дмитрий Нагиев обучает эскортниц в Дубае личностному росту 00:35Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников 21:32Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды 21:16"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны 21:12Названа настоящая причина внезапного расставания Пересильд и Тройника 20:37Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка 19:38Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии 19:29Фридом Финанс и Тимур Турлов удостоены престижных наград за развитие юношеского спорта 17:14Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно 16:12"Состояние чудовищное": Собчак делает все возможное для спасения жизни российской звезды 14:42Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки 14:36В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации 14:28Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой 13:46Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля 13:43Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд 12:02Анна Семенович вышла замуж: неожиданный поворот 11:22Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения 10:34Уставшая от Певцова Дроздова решила действовать радикально: Силком вытолкала 09:29Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию 08:47Невеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети 06:37Западные СМИ заговорили о разрыве принца Уильяма и Кейт Миддлтон 03:32Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка 00:09Свежее фото Адриано Челентано довело поклонников до слез 22:11Эксперты приняли решение о судьбе сына Прилучного и Муцениеце: С кем будет жить Тимофей? 21:21Пересильд официально объявила о расставании с Тройником и заговорила об изменах 20:35Активно сбрасывающему лишний вес Пригожину потребовалась помощь врача 19:5344-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил 18:58Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской 17:15Чернышев привел дочь на могилу Заворотнюк в крайне важный день 16:24Продюсер Житков поддержал инициативу по стимулированию съемок кино в Москве 15:49У освобождающегося из колонии Ефремова вскрылись проблемы с сердцем 15:14"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие 15:03Отец блогера Глеба Митрофанова намерен лишить бывшую жену родительских прав 14:23В Музее кино на ВДНХ пройдет марафон мультфильмов по сказкам Андерсена 13:55Названа настоящая причина развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука 13:13Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине
187

В личных отношениях важны не только поступки, но и слова – они оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние. Поэтому каждая женщина должна понимать, что некоторые выражения способны ранить мужчин. Это связано с их самооценкой и восприятием своей роли в паре. Безобидные на первый взгляд фразы могут расцениваться как критика и провоцировать конфликты. О том, от каких слов лучше отказаться, чтобы сохранить любовь и доверие избранника, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Фраза 1. "Ты всегда такой"

Данным утверждением вы только укрепляете привычки партнера, которые вас не устраивают. Вместо этого учитесь выделять конкретный эпизод, сосредоточьтесь на том, что происходит именно сейчас. Хвалите мужчину за будущие поступки: "Если ты сделаешь вот так, то мне это сильно поможет".

Фраза 2. "Тебе пора взрослеть ("Ты как ребенок")

И снова похожая ошибка — напрасно вы усиливаете ассоциации с детством. Эта пренебрежительная фраза может быть очень оскорбительной для мужчины, подразумевает, что он не способен принимать ответственные решения.

В данном случае лучше апеллировать к мужу как к взрослому человеку: "Ты же умный, ты знаешь, что нужно делать". Используйте более деликатные формулировки, расскажите о своих чувствах или тревогах, обсуждайте проблемы, не унижая партнера.

Фраза 3. "Ты меня никогда не слушаешь!"

Эта фраза оказывает разрушительное влияние на отношения. Она звучит как обвинение и вызывает оборонительную реакцию. Мужчина может почувствовать себя недооцененным, подумать, что вы не видите хороших дел, акцентируя внимание на негативе. Вместо конструктивного диалога получится конфликт и взаимное недовольство.

Логичнее не преувеличивать размер проблемы, а обратить внимание партнера на то, что для вас важно: "Мне очень нужно, чтобы ты меня выслушал". Это повысит и его, и вашу самооценку. Старайтесь выражать свои чувства более мягко и доброжелательно.

Фраза 4. "Если бы я тогда не вышла за тебя замуж…"

Учитесь быть честной: делитесь тем, что вас действительно расстраивает, что бы вы хотели изменить, какие шаги совершить вместе. Не стоит наказывать своего мужчину и обесценивать собственный выбор. Данное утверждение увеличивает эмоциональную дистанцию, рождает боль и обиду, может стать началом серьезных разногласий.

Фото: Перукуа

Фраза 5. "Я все бросила ради тебя, а ты…"

Это звучит как обвинение и манипуляция, что может вызвать у мужчины отрицательные эмоции. Такое высказывание создает впечатление, что ваши действия не были бескорыстными. В результате вместо разговора по душам — недоверие и взаимные упреки.

Лучший способ дать понять ценность вашего союза — сказать, что любите партнера, но он не должен считать это само собой разумеющимся. Такая позиция создает возможность для поиска компромисса и сохранения отношений.

Фраза 6. "Ты бездельник!"

Правильнее посмотреть в другую сторону, подчеркнуть, что вы вкладываете всю себя в вашу пару. Попытайтесь выразить свои мысли более открыто: "Я чувствую, что много делаю для нас, и хочу больше поддержки с твоей стороны». Необходимо, чтобы мужчина поступал соответственно: "Мне важна наша любовь, я искренне верю, что и тебе тоже. Но нужно, чтобы ты подкреплял эту ценность делами".

Фраза 7. "Все мужики одинаковые!"

Посмотрите на ситуацию честно. Может быть, мужчина отзеркаливает поведение ваших бывших или ведет себя, как ваш папа? Откуда взялась эта установка, которая не имеет ничего общего с реальностью?

Наоборот, надо учиться выделять хорошие поступки партнера, радоваться его успехам, подмечать внимание к вам как к женщине.

Фраза 8. "Ты безнадежен!"

Следует показать мужчине, что вы цените его настолько, насколько он сам себя ценит. Помогите своему избраннику увидеть, что его шаги, рост самооценки и действия не остаются незамеченными. Такая поддержка позволит выйти из пике, в котором он, видимо, оказался.

Общие правила общения в отношениях

Важно соблюдать эти принципы для поддержания любви и благополучия в паре:

1. Честность: открыто делитесь своими чувствами и мыслями, избегая лжи.

2. Слушание: не перебивайте партнера, проявляйте внимание и заинтересованность.

3. Уважение: учитывайте мнение и чувства мужчины, даже когда вы с ним не согласны.

4. Конструктивная критика: если нужно высказать недовольство, делайте это тактично.

5. Отказ от оскорблений: сохраняйте спокойствие и не переходите на личности.

6. Регулярные контакты: время от времени обсуждайте важные вопросы, чтобы исключить ссоры и недопонимание.

Эти советы помогут поддерживать здоровую атмосферу в отношениях. Выбирайте слова, избегайте резких выражений, укрепляйте взаимное доверие — и тогда в вашей паре будут царить тепло, любовь и гармония.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 03:28
Фото: Freepik
Соцсети✓ Надежный источник

Как бороться с синдромом хронической усталости?

Как бороться с синдромом хронической усталости?
Многие люди сталкиваются с таким состоянием, когда кажется, что энергии нет совсем, постоянно тянет ко сну, и даже после полноценного отдыха чувство усталости не проходит. Это может быть признаком синдрома хронической усталости (СХУ), серьезного состояния, которое значительно отличается от обычной, временной усталости. Обо всем этом рассказала клинический психолог Наталья Ладатко. СХУ – это не просто чувство сонливости после тяжелого рабочего дня.

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды
С 28 августа по 2 сентября в Москве пройдет пятая Московская неделя моды. Мероприятие обещает стать ярким событием для всех любителей fashion-индустрии. Основная площадка мероприятия — живописный парк «Зарядье», который станет центром притяжения для дизайнеров, модных экспертов и поклонников стиля.

Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля
Кажется, только вчера праздновали Новый год, а уже середина апреля. Солнца, света и радости все больше. А отличные мероприятия из подборки "Дни.ру" помогут вам создать хорошее настроение. ТЕАТР"Все о Еве"Каждый из нас хотя бы раз мечтал оказаться в центре внимания, почувствовать вкус успеха и услышать бурные аплодисменты, адресованные только тебе.

Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля
Москва – это праздник каждый день. Театры, выставки, концерты – хочется успеть везде. Подборка "Дни.ру" позволит вам выбрать самое лучшее! ФЕСТИВАЛЬ"Книжный атлас.

Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год

Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год
Как получить бронзовый оттенок кожи? Об этом рассказала Юлианна Винер – бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City;, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше. Медийные личности много времени уделяют уходу за кожей, так как знают, что тон кожи может либо подчеркнуть достоинства внешности, либо выделить недостатки.

Выбор читателей

05/04СбтЗнаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле 05/04СбтНовым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы 05/04СбтИзвестный актер откровенно рассказал о тяготах работы с Нагиевым: Это закаливает 05/04Сбт66-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть 06/04ВскКейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 06/04ВскРязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк