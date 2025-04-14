Валерий Меладзе тайно приезжает в столицу.

В конце июня 2025 года известный певец Валерий Меладзе готовится отметить свой 60-летний юбилей. В преддверии этой круглой даты в интернет-пространстве с новой силой начали циркулировать слухи о том, что артист рассматривает возможность дать большой юбилейный концерт именно в России. Поклонники и СМИ активно обсуждают потенциальное возвращение Меладзе на российскую сцену, предполагая, что это станет особенным подарком для его давних фанатов.

Однако, директор исполнителя, Сергей Луппов, в разговоре с журналистами высказался о планах артиста на большой концерт в России. Он категорически опроверг эти домыслы в свойственной ему резкой манере и заявил, что подготовка к какому-либо выступлению в России не ведется и все сообщения об этом являются не более чем беспочвенными слухами.

Стоит отметить, что предположения о возвращении автора хита "Салют, Вера!" с целью заработка в России возникают в медиапространстве не впервые. Ранее подобные информационные волны уже поднимались, но ни разу не получили официального подтверждения.

Напомним, что уже почти три года Валерий Меладзе фактически потерял свою востребованность на российской сцене. Теперь артист вынужден зарабатывать на жизнь, выступая за рубежом, при этом, по имеющейся информации, он продолжает проживать на территории Российской Федерации.