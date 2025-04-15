Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не только благодаря своим спортивным достижениям.

Фигуристка столкнулась с волной критики в социальных сетях, где недовольные поклонники не стеснялись выражать свое мнение о ее внешнем виде и стилевых выборах. Особенно бурно обсуждали ее недавнюю стрижку и фиолетовые волосы, что вызвало шквал негативных комментариев.

Хейтеры, казалось, перешли все границы. Алина была вынуждена удалить множество злобных высказываний. Спортсменка также предупредила о блокировке напавшим на нее пользователям, которые продолжат травлю.

Несмотря на это, Загитова старается не поддаваться негативу и сохранять позитивный настрой. В недавнем интервью она отмечала, что критику воспринимает как возможность для роста и развития.

"Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета или не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо", — говорила она с журналистам на премии "VOICE: Главные лица".

Стоит отметить, что совсем недавно Загитова решила убрать филлеры из губ, стремясь к более естественному образу. Однако на мероприятии некоторые зрители заметили, что изменения в ее внешности могут быть не столь радикальными, как предполагалось.