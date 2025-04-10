Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО.

Михаил Ефремов, досрочно освобожденный из колонии в Белгородской области, где отбывал наказание за смертельное ДТП, вернулся домой в Москву. Операция по его освобождению и транспортировке в столицу была проведена в обстановке строжайшей секретности.

Уже через несколько часов Михаил Ефремов появился в Москве, у подъезда своего дома в Плотниковом переулке, где он прописан. Здесь его поджидала толпа зевак и представителей прессы, желающих первыми узнать подробности освобождения и дальнейшие планы артиста. Однако, как оказалось, не все члены семьи были рады такому повышенному вниманию.

Средней дочери Михаила Ефремова, Вере, пришлось столкнуться с нелегким испытанием, когда она обнаружила скопление журналистов у подъезда. Девушка, не церемонясь, устроила жесткий разнос нежданным гостям. Как видно на кадрах, попавших в сеть, Вера выгнала всех репортеров из подъезда, не желая давать какие-либо комментарии. На вопросы собравшихся дочь актера предпочла не отвечать, надела наушники и поспешно направилась в сторону метро, явно демонстрируя свое раздражение сложившейся ситуацией.

Сам Михаил Ефремов, появившись перед публикой, выглядел уставшим и постаревшим. Совершенно седой и покрытый морщинами, он, тем не менее, нашел в себе силы поблагодарить собравшихся и выразить соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Возвращение Михаила Ефремова домой, очевидно, стало событием не только для него самого, но и для его близких, которые, судя по реакции дочери Веры, не готовы к излишнему вниманию со стороны общественности и прессы. Теперь остается наблюдать, как будет складываться дальнейшая жизнь актера на свободе и как семья будет справляться с навалившимся на них вниманием.