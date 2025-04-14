"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе

Певица Слава рассталась с Анатолием Данилицким.

На церемонии вручения премии "Шансон года" стало известно о прекращении длительных отношений певицы Славы (Анастасии Сланевской) и бизнесмена Анатолия Данилицкого. Информацию озвучил шансонье Евгений Кемеровский, отметив, что певица "развелась и ищет мужчину". Сама Слава не опровергла факт расставания, подчеркнув, что официально брак зарегистрирован не был.

"Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась", – заявила певица.

Анастасия Сланевская и Анатолий Данилицкий состояли в отношениях на протяжении 19 лет. За это время пара переживала периоды расставаний и воссоединений. Как сообщалось ранее, первый серьезный кризис в отношениях возник около 13 лет назад и был связан с взаимными изменами. По словам Славы, в тот период каждый из партнеров завел отношения на стороне. Несмотря на это, пара смогла восстановить отношения.

В 2022 году СМИ сообщали о новом инциденте, когда Анатолий Данилицкий был замечен в ночном клубе в компании молодых девушек. Певица публично комментировала ситуацию, упоминая "проституток" и выражая обиду, однако впоследствии супруги вновь возобновили совместное проживание. Сообщалось также о предложении руки и сердца, сделанном бизнесменом.

Несмотря на попытки сохранить отношения, на данный момент, по всей видимости, Слава поставила точку в 19-летнем романе. Официальных комментариев от представителей певицы или Анатолия Данилицкого пока не поступало. Представители артистки на мероприятии не стали комментировать личную жизнь артистки.