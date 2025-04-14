Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось

Евгению Петросяну понадобилась помощь медиков.

Здоровье народного артиста Евгения Петросяна в последнее время вызывает все больше беспокойства. Не успела публика забыть о его недавней госпитализации в реанимационное отделение, как 79-летний юморист вновь обратился за медицинской помощью, сообщая об ухудшении самочувствия.

По информации, распространенной СМИ, Евгений Ваганович вызвал бригаду медиков на дом, жалуясь на резкое повышение температуры тела, озноб и изнуряющий сухой кашель. Прибывшие специалисты провели первичный осмотр, в результате которого был поставлен предварительный диагноз – легкая форма COVID-19 и вероятный острый бронхит. Медицинский персонал рекомендовал рассмотреть возможность госпитализации, учитывая возраст пациента и наличие сопутствующих факторов риска.

Однако, по данным источников, Евгений Петросян принял решение отказаться от стационарного лечения и был отпущен домой. Лечащий врач назначил курс медикаментозной терапии, включающий антибиотики для борьбы с возможной бактериальной инфекцией, например, бронхитом.

В оперативном комментарии для прессы, Евгений Петросян подтвердил факт обращения к медикам в связи с недомоганием. При этом, артист в свойственной ему манере убеждения публику, что "все нормально", опроверг информацию о диагностированном коронавирусе.

Напоминаем, что менее месяца назад, Евгений Ваганович был экстренно госпитализирован и помещен в реанимационное отделение одной из столичных клиник с диагнозом серьезное желудочно-кишечное кровотечение. Несмотря на серьезность состояния, после выписки из стационара, артист продемонстрировал завидную скорость восстановления, практически сразу после выписки вернувшись к активной концертной деятельности и выступив с сольным концертом в Серпухове. И в этот раз, несмотря на неудовлетворительное самочувствие, артист не планирует отменять ближайшие выступления. Согласно афише, заявленные ранее мероприятия остаются в силе, ближайшее из которых состоится уже 24 апреля.

