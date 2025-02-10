На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест

Новодевичье кладбище входит в десятку самых красивых и известных некрополей мира. Оно является культурно-мемориальным достоянием и включено в список наследия ЮНЕСКО.

В конце июля 1954 года на Новодевичьем кладбище хоронили Илью Мироновича Шлуглейта. В разные годы он был директором Музыкального театра имени Немировича-Данченко, заместителем директора Малого театра и директором-распорядителем Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

Первой женой Ильи Мироновича была балерина Викторина Кригер. Она же поставила Шлуглейту и этот красивый памятник из белого мрамора. А второй – артистка кордебалета Фрида Подрабинек. У них родилась дочь Софья Шлуглейт. Ей суждено было стать супругой артиста Евгения Петросяна и матерью его первой дочери Викторины Петросян.

Сегодня это уже большое семейное захоронение. Тут покоятся один из братьев Ильи Мироновича, невестка, племянница... Они все были очень известными и уважаемыми в театральном мире людьми. Рассказывают, что когда начинающий тогда молодой уроженец Баку Евгений Петросян породнился с этой знаменитой семьей, то мечтал, что это откроет ему возможность когда-то тоже упокоиться на самом известном кладбище Москвы. Ведь место у покойного тестя Петросяна самое козырное – рядом с Антоном Чеховым и Николаем Гоголем.

На Новодевичьем кладбище рассказали, что уже давно этот участок якобы выкуплен Викториной Петросянц – старшей дочерью Евгения Петросяна. Ведь она – родная внучка Ильи Мироновича Шлуглейта, о котором было рассказано выше. Впрочем, ее на кладбище давно не видели. Хотя, наверное, она часто приезжает из Нью-Йорка в Москву, поскольку по каналу "Культура" идет программа "Коллекция", где Викторина является ведущей и, суде по титрам, продюсером.

С отцом Викторина сегодня в очень сложных отношениях. В конце прошлого года много писали про суд между ними. С его помощью Евгений Ваганович якобы хотел выписать Викторину Петросянц из своей московской квартиры на Ростовской набережной, которую, в свою очередь, отсудил у своей четвертой жены Елены Степаненко. В иске, как сообщали журналисты, Петросян просил аннулировать право дочери на пользование жилым помещением и снять ее с регистрационного учета.

Словом, некрасивые тяжбы с дочерью, суды и конфликты, видимо, поставили большой крест на мечте Евгения Петросяна быть похороненным на семейном участке Новодевичьего кладбища...