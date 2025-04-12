Серябкина планирует стать мамой во второй раз

Ольга Серябкина открыто поделилась своими мечтами о втором ребенке. Певица призналась, что очень хочет стать мамой во второй раз.

В этом году ее первенцу исполнится четыре года. Ольга не скрывает, что материнство приносит ей огромное счастье. Однако конкретные сроки своей будущей беременности она не уточнила.

Серябкина отметила, что материнство — это не только радость, но и серьезный труд. Она с улыбкой вспомнила о кризисе трех лет, который стал настоящим испытанием для нее как для родителя.

"Я счастливый родитель ребенка, который пережил кризис трех лет", — поделилась она.

Серябкина призналась, что этот этап был непростым. Ольга посоветовала всем родителям, которые только готовятся столкнуться с подобными вызовами, запастись терпением и пониманием.

Исполнительница также заявила о своем статусе самой популярной экс-участницы группы SEREBRO. Эта фраза вызвала множество обсуждений среди ее фанатов и в СМИ.

Ранее артистка рассказывала о рождении сына и призналась, что ребенок появился на свет именно тогда, когда для этого сложились все звезды. По словам артистки, она была полностью готова к этому событию.

Несколько лет назад Серябкина связала себя узами брака с Георгием Начкебия. Возлюбленный артистки далек от шоу-бизнеса, поэтому она крайне редко публикует его снимки.