Наталья Штурм заподозрила Евгения Петросяна в зловещих планах: Стремно и странно

Евгений Петросян коллекционирует книги.

Эстрадная певица Наталья Штурм повергла в изумление своих подписчиков, выразив в социальных сетях обеспокоенность возможными оккультными увлечениями комика Евгения Петросяна. Артистка всерьез предположила, что юморист может вынашивать зловещие планы по организации конца света.



Поводом для столь экстравагантных подозрений стал ролик из Telegram-канала, на который Штурм обратила внимание. В видео некий блогер, рассуждая о коллекции книг Евгения Петросяна, выдвинул теорию о том, что комик якобы стремится вызвать демона Нергала. В качестве аргумента блогер привел информацию о том, что Петросян коллекционирует оккультную литературу. По словам тиктокера, в ходе бракоразводного процесса бывшая супруга юмориста, Елена Степаненко, отсудила у него несколько томов "Пятикнижия тьмы" – сборника текстов, связанных с шумерской черной магией.

"Это реально не прикол, – прокомментировала увиденное Наталья Штурм. – Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно. На мой взгляд. Что думаете?"

Стоит отметить, что информация о разделе оккультных книг в ходе развода Петросяна и Степаненко не является новой. Еще в 2018 году адвокат Евгения Петросяна, Сергей Жорин, подтверждал интерес Елены Степаненко к подобной литературе в контексте имущественного спора.

Таким образом, подозрения Натальи Штурм, хотя и выглядят весьма эпатажно, опираются на уже известные публике факты о книжных пристрастиях экс-супругов Петросян и резонансные заявления из Telegram-канала. Остается открытым вопрос, насколько всерьез стоит воспринимать конспирологические теории вокруг коллекции книг известного юмориста и к каким еще "откровениям" приведут подобные изыскания в медиапространстве.

Ранее в Сети появился видеоролик, где Евгений Петросян якобы читает какой-то заговор незнакомой блондинке. Действо происходило на поминках Бедроса Киркорова. При этом сын покойного Филипп на происходящее не обращал никакого внимания.