"Ради нее, кажется, он даже от меня уйдет": Валерия рассекретила страсть Пригожина

Апрель – месяц праздников для Валерии. 2 апреля 56 лет исполнилось ее супругу продюсеру Иосифу Пригожину, а 17 апреля 57-летие отмечает и сама певица. С артисткой за кулисами концерта "Авторадио. Классика. Дуэты" в Кремле встретился корреспондент "Дни.ру".

Про грядущий день рождения Валерия и слышать не хочет. "Что – день рождения! У меня сегодня альбом вышел! – отмахивается певица от вопроса про то, как будет праздновать. – День рождения – каждый год, а этот альбом для меня знаковый – он будет последним в моей карьере. Словом, день рождения не думаю отмечать широко и подарков мне не надо у меня все есть".

Она выступает, издает диски, занимается семьей, следит за собой. И ведь на все хватает время!

"Я просто очень организованный человек, – признается артистка. – С одной стороны это хорошо, но с другой я так сама себе усложняю жизнь! (улыбается)".

Стоит заметить, что выглядит Валерия отлично. "При этом нет продуктов, которые я не ем, – признается звезда. – Я ем все, но правильно. Например, не люблю фаст-фуд – мне просто это не вкусно. Не люблю сладкое. А вот Иосиф теряет сознание от жареной картошки, теряет от нее силу воли. Ради нее, мне кажется, он даже от меня уйдет".

При этом раз в жизни Валерия добровольно накормила любимого мужа этой самой картошкой, что называется, от пуза. "В пандемию, когда мы все сидела взаперти, я пожарила ему на день рождения картошку, сварила картошку и сделал пирожное "картошка". У человека был такой праздник!" – смеется она.

С Пригожиным Валерия находится вместе 24 на 7. Но это же тяжело! "В этом плюсов много, но и минусов хватает, – говорит исполнительница. – Ведь у нас рабочий день никогда не заканчивается! Обид у нас не бывает, хотя случаются эмоциональные выплески".