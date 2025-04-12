Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам

Меган Маркл регулярно нарушает традиции королевской семьи.

Отношения между Меган Маркл и принцем Гарри стали испытывать серьезное напряжение. Источник, близкий к королевской семье, сообщил подробности нарастающих конфликтов. Супруги начали отдаляться друг от друга из-за проблем, связанных с воспитанием детей.

Картина идеальных отношений, которую они демонстрировали миру, трещит по швам, открывая нелицеприятные аспекты их брака. Согласно источнику, Гарри стал открыто выражать недовольство действиями жены. Его беспокойство вызывает не только регулярные нарушения Меган королевских традиций, которые уже породили немало скандалов в СМИ. Герцогу кажется, что жена излишне публично демонстрирует их семейную жизнь, включая их детей, которых до недавнего времени стремились защитить от внимания общественности.

Меган активно развивает свой бренд As Ever и решила задействовать в рекламной кампании свою дочь Лилибет (3 года) и сына Арчи (5 лет), несмотря на то, что лица детей остаются скрытыми. Однако такие шаги вызвали критику со стороны принца, который выразил несогласие с таким подходом.

В ответ на упреки Меган возлагает вину на Гарри, считая, что он мешает развитию её бизнеса. Она видит себя основным добытчиком в семье и призывает герцога заняться чем-то полезным и доходным. Характерной чертой герцогини всегда были упорство и независимость, однако, похоже, в нынешних условиях принц больше не готов терпеть ее своевольность.

Поклонники этой яркой пары с тревогой следят за развитием событий. Если напряжение продолжит нарастать, возможен громкий скандал, который негативно скажется на репутации обоих супругов.

