Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях

Лера Кудрявцева совсем отчаялась.

Телеведущая Лера Кудрявцева периодически делится подробностями частной жизни. Вот и опять в своем Telegram-канале звезда доверилась поклонникам и рассказала о неприятностях в личной жизни, которые, по всей видимости, связаны с поведением ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова.

В сообщении Кудрявцева буквально взвыла от отчаяния. Она описала тяжелое эмоциональное состояние, заявив о желании плакать от бессилия.

"Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть", — написала Кудрявцева.

При этом ведущая посетовала, что не знает, где искать помощи и выразила уверенность, что ей нужна помощь профессионального психолога. Также она подчеркнула, что сейчас другим людям совсем нет дела до проблем окружающих, поэтому у нее практически не осталось поддержки.

В январе 2024 года Кудрявцева заявляла о намерении расстаться с Игорем Макаровым из-за его злоупотребления алкоголем. Тогда сообщалось, что телеведущая потеряла терпение после инцидента с потопом в квартире, устроенным Макаровым в состоянии алкогольного опьянения, пока звезда с дочерью находилась на отдыхе. Однако, спустя несколько месяцев, проблема, казалось, была разрешена.

По слухам, проблема алкогольной зависимости Игоря Макарова вновь актуальна и является причиной текущего кризиса в отношениях пары. Несмотря на предположения подписчиков канала Кудрявцевой, официально она такую информацию пока не подтвердила.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в 2012 году. Как рассказывала сама телеведущая, их встреча произошла в ресторане. Игорь, молодой хоккеист, сразу обратил внимание на яркую и эффектную Леру. По словам Кудрявцевой, роман развивался стремительно, и уже через несколько месяцев после знакомства, в июне 2013 года, пара сыграла свадьбу. Разница в возрасте в 16 лет не стала препятствием для их отношений, которые на протяжении многих лет казались крепкими и счастливыми, несмотря на периодически возникающие публичные обсуждения личной жизни пары.

Сейчас пара совместно воспитывает шестилетнюю дочь Марию, которая, вероятно, в наступающем учебном году пойдет в первый класс.