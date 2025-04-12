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Суббота 12 апреля

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Успенская неожиданно отреагировала на увлечение дочери стриптизом

Успенская неожиданно отреагировала на увлечение дочери стриптизом
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Любовь Успенская резко ответила журналистам по поводу Татьяны Плаксиной.

Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, вновь оказалась в эпицентре общественного внимания, на этот раз из-за творческих экспериментов и неоднозначных интерпретаций ее личных увлечений. 35-летняя Плаксина, находящаяся в постоянном поиске своего пути, недавно представила публике собственные стихотворения, которые вызвали волну критики. В то время как одни упрекали ее в грамматических неточностях, другие выразили недовольство самим стилем письма. Новый виток обсуждений вызвали предположения о том, что Татьяна Плаксина планирует заняться стриптизом, что также не осталось незамеченным общественностью.

Общественная служба новостей обратилась к "королеве шансона" Любови Успенской за комментарием, чтобы узнать ее реакцию на критику, обрушившуюся на дочь.
Успенская подчеркнула, что уважает свободу выражения мнения, однако призвала к соблюдению границ в критике.

"Таня находится в процессе поиска себя, и я всегда поддерживала и буду поддерживать ее в этом, – заявила певица. – Это ее полное право – писать стихи и делиться ими в социальных сетях. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Ну и что, что кто-то нашел ошибку? Боже мой, многие люди пишут с ошибками, и это не повод говорить об отсутствии интеллекта".

Любовь Успенская также поделилась, что с радостью воспринимает новые творческие начинания дочери и внимательно следит за ее поэзией. Королева шансона осведомлена и об увлечении Татьяны стрип-пластикой. Успенская призналась, что и сама не прочь попробовать себя в pole dance.

"Это очень красивый вид танца, настоящее искусство. И это абсолютно не стриптиз, – продолжила Успенская. – Тем, кто упрекает Таню в непристойности, я бы посоветовала самим попытаться забраться на шест. Вы там и секунды не продержитесь. А я бы, кстати, взяла пару уроков".

Звезда отметила, что сегодняшняя Татьяна напоминает ей саму себя в молодости, когда она также находилась в поиске своего места в жизни и различных форм самовыражения. Поддержка матери в этот период, очевидно, играет ключевую роль в творческом пути Татьяны Плаксиной, позволяя ей не отступать перед лицом общественной критики и продолжать исследовать разные грани своей личности.

Шоу-бизнес в Telegram

12 апреля 2025, 13:35
Любовь Успенская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ОСН✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

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