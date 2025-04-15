Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка

Жена юмориста Евгений Петросяна воспитывает двоих детей.

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, готовится в третий раз стать матерью Об этом сообщил Telegram-канал "Свита короля", ссылаясь на слова родственника женщины.

По словам источника, 36-летняя Татьяна следит за своим здоровьем, проходит полное обследование организма, чтобы подготовиться к беременности. Она ведет здоровый образ жизни, чтобы увеличить свои шансы на успешное зачатие и роды.

В то время как Татьяна мечтает о сыне и хочет назвать его Женей в честь отца, Евгений Ваганович надеется на дочь и уже выбрал для нее имя – Белла. Петросян, которому в этом году исполнится 80 лет, не скрывает своего желания иметь еще одного ребенка.

Петросян и Брухунова заключили брак в декабре 2019 года. Пара долгое время скрывала свои отношения, которые начались, по словам Татьяны, в 2013 году, когда Петросян уже не жил с Еленой Степаненко. На фоне скандального развода юмориста с Еленой Степаненко, Брухунову обвиняли в разрушении семьи, однако она это отрицает.

У пары уже есть двое общих детей: сын Ваган, родившийся 13 марта 2020 года, и дочь Матильда, появившаяся на свет в октябре 2023 года. Татьяна тщательно скрывала обе беременности, что породило множество слухов об использовании суррогатного материнства.

