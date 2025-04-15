Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали

Ксения Бородина не устает удивляться высоким ценам на торжество.

Организация свадьбы оказалась весьма дорогостоящей задачей, что подтвердил будущий супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков. Во время церемонии вручения премий "Voice: Главные лица" он поделился, насколько финансово обременительно проводить торжество подобного масштаба.

Сердюков пошутил, отметив: "Половину гостей убрали просто — и сразу дешевле стало". Ксения Бородина добавила, что наибольшие расходы связаны с оформлением зала и оплатой выступлений артистов, перечень которых пока формируется. Единственным решением, которое было принято заранее, стала регистрация брака в одном из столичных загсов.



Телезвезда прокомментировала сложившуюся рыночную ситуацию: она заметила, что расценки на услуги постоянно растут, часто заявленные суммы оказываются ниже реальных, и рекомендовала девушкам учитывать высокую стоимость подготовки к свадьбе.

Ранее сообщалось, что новость о помолвке Ксении Бородиной и Николая Сердюкова появилась 7 декабря 2024 года. Ведущая поделилась трогательными кадрами, зафиксировавшими момент, когда Николай сделал ей предложение в ходе ночной экскурсии по Эрмитажу.

Данный брак станет третьим для Ксении, которая воспитывает двоих детей: старшую дочь Марусю (2009 г.р.) от первого мужа Юрия Будагова и младшую Теону (2015 г.р.) от отношений с бизнесменом Курбаном Омаровом. Ее первый брак распался в 2012 году, второй закончился разрывом в 2021-м.