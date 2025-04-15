Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали

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Вторник 15 апреля

10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании 16:30Очередь из автомобилей и месячная выручка в магазине цветов: в Грязи отмечали день рождения Пугачевой 12:16Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме 09:09Вика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева 04:39Мадонна сделала важное заявление об унижавшим ее Элтоне Джоне 20:32Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам 17:50"Ради нее, кажется, он даже от меня уйдет": Валерия рассекретила страсть Пригожина 16:37Карл III напугал пользователей интернета "раздутыми пальцами" 13:35Успенская неожиданно отреагировала на увлечение дочери стриптизом 09:54Наталья Штурм заподозрила Евгения Петросяна в зловещих планах: Стремно и странно 09:43Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах 06:08Серябкина планирует стать мамой во второй раз 03:29Попавший в серьезное ДТП Басков сделал заявление: За рулем больше не езжу 02:02Лолита выругалась при рассказе о смерти Паши Техника от запрещенных препаратов 00:15Столкнувшийся с трудностями Билан не может въехать в свою новую квартиру 21:44Бородина рассказала о вызывающем поведении Собчак на "Доме-2" 20:22Тина Канделаки подтвердила увольнение оскандалившейся Кристины Асмус 19:06"Хочется сбежать и никуда не идти": Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии 18:03Лещенко резко отреагировал на намерение Цыгановой присвоить его песню : Даже думать об этом не хочу 17:08Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилось 17:03Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года
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Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали

Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали
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Ксения Бородина не устает удивляться высоким ценам на торжество.

Организация свадьбы оказалась весьма дорогостоящей задачей, что подтвердил будущий супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков. Во время церемонии вручения премий "Voice: Главные лица" он поделился, насколько финансово обременительно проводить торжество подобного масштаба.

Сердюков пошутил, отметив: "Половину гостей убрали просто — и сразу дешевле стало". Ксения Бородина добавила, что наибольшие расходы связаны с оформлением зала и оплатой выступлений артистов, перечень которых пока формируется. Единственным решением, которое было принято заранее, стала регистрация брака в одном из столичных загсов.

Телезвезда прокомментировала сложившуюся рыночную ситуацию: она заметила, что расценки на услуги постоянно растут, часто заявленные суммы оказываются ниже реальных, и рекомендовала девушкам учитывать высокую стоимость подготовки к свадьбе.

Ранее сообщалось, что новость о помолвке Ксении Бородиной и Николая Сердюкова появилась 7 декабря 2024 года. Ведущая поделилась трогательными кадрами, зафиксировавшими момент, когда Николай сделал ей предложение в ходе ночной экскурсии по Эрмитажу.

Данный брак станет третьим для Ксении, которая воспитывает двоих детей: старшую дочь Марусю (2009 г.р.) от первого мужа Юрия Будагова и младшую Теону (2015 г.р.) от отношений с бизнесменом Курбаном Омаровом. Ее первый брак распался в 2012 году, второй закончился разрывом в 2021-м.

Шоу-бизнес в Telegram

15 апреля 2025, 10:16
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
VOICE✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото:www.instagram.com/ borodylia
Фото:www.instagram.com/ borodylia

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