Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву

Сбежавшая из России Алла Пугачева сегодня отмечает 76-й день рождения. Отмечает на Кипре, вдали от Родины, где потеряла у соотечественников почет и уважение. Тем интереснее узнать, кто поздравил Примадонну. Взять их на карандаш и сделать выводы.

Поздравительные посты в соцсетях опубликовали: пятый муж Аллы Пугачевой иностранный агент Максим Галкин, ее, живущая в Америке, старшая дочь Кристина Орбакайте, историк моды Александр Васильев, медиаменеджер Арман Давлетяров, шоумен Леван Тодуа, лишенная российского гражданства продюсер Нателла Крапивина, певица Юлия Проскурякова, вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина...

Лайки под поздравительными постами оставляли: телеведущая Светлана Бондарчук, актер Иван Николаев, продюсер Андрей Разин, стилист Влад Лисовец, певица Алена Свиридова, директор Пугачевой Елена Чупракова, музыкант Игорь Николаев, резидент "Камеди" Екатерина Варнава, певица Светлана Лобода, музыкант Наталия Власова....

В России внимательно фиксирует эти имена. Потому что народ хорошо помнит все, что Примадонна и супруг говорили про Россию, как участвовали в фестивале Лаймы Вайкуле, где собирались деньги на помощь боевикам ВСУ.

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.