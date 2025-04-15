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Вторник 15 апреля

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Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву

Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву
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Лера Кудрявцева нарвалась на жесткий хейт в интернете.

Лера Кудрявцева, телезвезда, чья жизнь уже давно проходит под пристальным вниманием камер, вновь вынесла на публику личную драму. И дело, как и в начале прошлого года, касается алкогольной зависимости ее мужа.

Напомним, в январе 2024 года Лера уже публично заявляла об уходе от хоккеиста Игоря Макарова, устав от его проблем с алкоголем. Тогда, к счастью, кризис удалось преодолеть. Макаров, по словам Кудрявцевой, взялся за ум, бросил пить, и семья воссоединилась. Многие вздохнули с облегчением – красивая пара, дочь растет, зачем рушить? Но, похоже, сказка оказалась недолгой.

Несколько дней назад телеграм-канал Леры взорвался криком души и взмолилась о помощи психолога. "Я задолбалась", – заголосила в Сети теледива.

Реакция подписчиков Леры в соцсетях оказалась довольно резкой. Поклонники просто разнесли саму Леру и ее супруга.

"Нужно оставить молодого человека в покое! Ему чуть больше тридцати, вся жизнь впереди! А тебе почти 60! Куда это!" – написали в Сети, добавив, что счастье в браке возможно только между ровесниками.

Напомним, Лера и Игорь сочетались браком в 2013 году, между ними разница в возврате в 16 лет. В 2018 году у них родилась дочь Маша. По слухам, проблемы у Игоря начались после того, как его спортивная карьера пошла на спад. Не секрет, что уход из большого спорта – это серьезный стресс для многих спортсменов, и алкоголь иногда становится для них способом заглушить внутреннюю боль и разочарование.

Проблема алкоголизма не обходит стороной мир шоу-бизнеса. У всех на глазах разворачивалась трагедия МакSим, чья зависимость едва не стоила ей жизни, постоянно обсуждаются эпатажные выходки Анастасии Волочковой, которые многие списывают на чрезмерную любовь к горячительным напиткам.

Наркологи в СМИ не раз объясняли разницу между "систематическим пьянством" и "алкоголизмом", когда человек теряет контроль и не может остановиться сам. Судя по крику души Леры, мы имеем дело как раз со вторым вариантом, когда жене приходится буквально "спасать" мужа.

Шоу-бизнес в Telegram

15 апреля 2025, 06:22
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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