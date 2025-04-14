Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую

Алена Водонаева поделилась забавной, но в то же время тревожной ситуацией, связанной с ее сыном-подростком Богданом.

На этот раз ведущая рассказала о том, как ее ночной сон был нарушен страстным увлечением сына музыкой. По словам знаменитости, Богдан всю ночь играл на гитаре, исполняя песни Егора Летова и Александра Розенбаума.

Из-за этого Алена не только не смогла полноценно отдохнуть, но и не стала отправлять сына в школу из-за его недосыпа.

"Сегодня я ужасно себя чувствую. Очень не выспалась. Богдан всю ночь играл и шумел, лег спать только под утро", — призналась Водонаева в своих сторис.

Алена не раз говорила о сложностях воспитания подростка. Она старается подходить к этому процессу с пониманием и терпением, признавая, что период взросления может быть непростым как для родителей, так и для детей. Несмотря на трудности, телеведущая всегда говорит о своем сыне с теплотой и любовью. Она старается поддерживать его увлечения и интересы, даже если это иногда приводит даже к бессонным ночам.

Ранее сообщалось, что Водонаева оказалась в больнице из-за неприятной ситуации, связанной с бытовыми проблемами. Экс-участница популярного реалити-шоу "Дом-2" столкнулась с серьезным коммунальным инцидентом, который обернулся для нее настоящим испытанием. Во время плановой проверки газовой службы один из сотрудников случайно повредил трубу, из-за чего в квартире Алены произошел масштабный потоп.